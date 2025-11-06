經濟成長8%卻「上肥下瘦」台灣產業兩極化 ＡＩ產業蓬勃 傳統業受困

AI全自動洗機車系統結合科技與傳統服務，為台灣產業帶來創新轉型。透過AI控制精準計算用水量、電量及洗劑用量，不僅省水省電又減碳，更讓洗車業者能進駐市區精華地段。然而，台灣經濟目前呈現明顯兩極化發展，一端是AI與半導體等高科技產業蓬勃發展，另一端則是傳統產業面臨成本上升、缺工及外銷疲弱等挑戰。專家呼籲政府應協助傳統產業導入AI技術，並尋找潛在市場，以確保經濟成長果實能全民共享。

台灣經濟兩極化，ＡＩ產業蓬勃，傳統業受困。圖/TVBS

AI全自動洗機車服務將機車送進小房間後，透過水柱與泡沫進行全面清潔。AI全自動洗機車市場開發部副總蔡孟吾表示，他們思考如何讓無人化洗車業能進駐市區，因此將AI技術整合到設備中，協助機器運作。目前全台已開設70多間門市，且都位於精華地段，洗一台車只需3到5分鐘。

廣告 廣告

蔡孟吾認為結合AI是勢在必行的，因為透過AI的結合與數位轉型，可以節省大量人力，讓流程更智慧化，同時為消費者提供更便利的服務。而AI相關產業的蓬勃發展，也成為台灣目前經濟的最大動能。根據主計總處公布，台灣2025年上半年經濟成長為8%，超越日本和韓國，但主要來自AI投資以及相關伺服器的外銷，使全年經濟成長呈現上肥下瘦的現象。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞指出，台灣產業目前呈現明顯的兩極化，一端是高端半導體與AI伺服器供應鏈訂單滿載，另一端是傳統產業、內需市場及中小企業面臨成本上升、缺工、關稅與外銷疲弱的挑戰。政府積極推動AI應用，如在商業服務業、零售和餐飲業導入AI解決方案，提高營運效率。

亞太商工總會執行長邱達生表示，台灣傳統產業銷往美國的關稅從平均3.5%上升至23.5%，導致毛利受到壓縮，美國進口商也減少下單。相比之下，AI需求的高科技產業雖受美國232條款限制，但只要在美國投資基本上可獲豁免。邱達生建議，應協助傳統產業尋找潛在市場，並提高在供應鏈中的位階，持續投入研發。如台灣機能布品質優良，在東南亞和南亞仍有市場潛力。

台灣經濟兩極化，ＡＩ產業蓬勃，傳統業受困。圖/TVBS

顧上鈞建議政府為企業學習AI課程頒發結訓證書，量化企業轉型成果，提升政策公信力，同時簡化補助申請流程與門檻。當務之急是讓傳統產業導入AI與自動化資源，讓AI成為帶動整體經濟的引擎，特別是在美國關稅影響持續的情況下。經濟成長的甜美果實應該全民共享，才有真正的價值。

更多 TVBS 報導

關稅10%東協最低 新加坡靠轉口貿易 憂被控「洗產地」

關稅20％衝擊勞動市場！ 勞動部：薪資差額補貼上調至70%

川普課台20%稅率！232條款才是半導體細項關鍵 「洗產地」問題成談判焦點

川普宣布：進口晶片將課「100%關稅」 在美設廠除外

