經濟拖垮民調 川普黃金時段演說盼止血
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今晚間在黃金時段發表18分鐘全國演說，稱在他主政下經濟的實際狀況比許多人所認為的更好。川普近期支持率滑落，民眾對高物價的焦慮恐衝擊共和黨明年期中選舉。
綜合紐約時報與華盛頓郵報，川普美東時間17日晚間9時（台北時間18日上午10時）在白宮「外交接待室」（Diplomatic Reception Room）發表演說一開始就直入主題，且語速頗快。川普說：「晚安，美國。11個月前，我接手的是一團亂局，而我正把殘局收拾好。」
川普再度將矛頭指向前總統拜登，逐一列舉他所謂拜登執政時期的「劣跡」，包括「不設防」的邊境、跨性別男性參與女子體育賽事、犯罪問題及一個「病態且腐敗」的聯邦政府。
川普並宣布，美國現役軍人在耶誕前每人將收到1776美元「戰士紅利」（數額正好是美國開國年份），這筆錢將來自他對進口商品徵收的關稅。他還說要給除富人以外的所有公民發放2000美元，並聲稱隨時間推移，所得稅將會減少。
川普將許多經濟成功歸功於關稅，稱關稅正在幫助美國企業「以創紀錄的數量重返美國」，並細數共和黨今夏所通過法案中諸如「小費免稅、加班費免稅」等一些減稅措施，並稱美國的油價、藥價正持續降低。
川普大力讚揚他的政府施政成果，宣稱已成功遏止非法移民流入，聲稱將移民驅逐出境能為美國人提供「更多住房和就業機會」。
川普說：「美國重新受到尊重，我們的國家比以往任何時候都更加強大。我們正站在經濟大爆發的門前，屆時規模之宏大將是前所未見。」
他表示，經濟在未來一年內將會好轉，他的政策將使電價以及所有其他物價出現「有感降幅」，房貸支出「將在新年始伊進一步下降」，並將於明年公布「美國歷史上最大膽的一系列住房改革計畫」。
川普還提到他在加薩推動的和平努力，並再次重申他所謂「重返白宮以來，已結束8場戰爭」的說法。但川普今晚演說卻未著墨戰雲密布的委內瑞拉局勢，儘管他對委內瑞拉祭出石油航運海上封鎖、揚言對委國國內目標發動軍事打擊等舉措充滿戰爭信號。
川普手持圖表與數據，盼說服外界相信經濟正在改善，或至少經濟中較為不利的部分並非由他造成。但紐時直言，川普演講內中的諸多數據充滿不實與誤導，18分鐘的演講恐需費數小時來事實查核。
紐時指出，川普近期不斷反擊民主黨緊咬「生活負擔能力」議題，巡迴各地「消毒」，包括到賓州鄉村發表長達90分鐘演說，大談「物價正在大降」。今晚的全國談話堪稱是濃縮版。據在場記者轉述，川普說是白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）建議他今晚這場全國演講。
華盛頓郵報指出，由於川普今晚所談內容與他政治活動中經常發表的言論類似，民主黨人質疑各大廣播電視網為何要同意挪給他近20分鐘的黃金時段。
華郵指出，川普的支持度在11月下旬跌至第二任以來新低。雖然近日數字略有回升，但整體的不支持率仍遠高於支持，特別是在生活成本等國內經濟議題。
華郵彙整12月迄今的全國民調平均，顯示39%的美國民眾肯定川普的施政表現，57%則持否定態度。經濟議題上的數字更蒼白：僅36%表示滿意，58%表示不滿意。（編譯：陳亦偉）1141218
