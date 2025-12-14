經濟政策紅利能否顯現提振期中選情？ 川普態度保留

華爾街日報(13日)報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，他不確定共和黨是否會在明年的期中選舉繼續控制國會，因為他的一些經濟政策尚未完全發揮作用。

川普在12日接受的華爾街日報專訪中，被問到共和黨是否會在明年11月失去眾議院時表示：「我無法告訴你。我不知道這些資金何時才能見效。」

白宮沒有立即回覆路透社的置評請求。

川普一直宣稱他的經濟政策，包含對進口實施大規模關稅，將創造就業、提振股市，並為美國吸引更多投資。

川普去年在競選期間承諾打擊通膨，但他近幾週以來，他將可負擔能力問題斥為騙局，又把責任歸咎給前總統拜登(Joe Biden)，也誓言他的經濟政策將在明年嘉惠美國民眾。

上個月，面對美國消費者對高昂食品價格與日俱增的不滿，川普取消了200多種食品的關稅。

根據華爾街日報報導，川普並未說明是否會調降更多商品的關稅。

路透社/益普索(Reuters/Ipsos)最新民調顯示，川普的整體支持率小幅上升至41%，但在控制生活成本方面的表現支持率僅31%。

民主黨在維吉尼亞州、紐澤西州和紐約市的州級和地方選舉中大有斬獲，選民對生活成本與日俱增的擔憂，包括對高昂的食品價格，已成為選舉的關鍵議題。

官員表示，川普將在新年開始奔走各地為共和黨候選人助選，並強調他的經濟政策的成就。川普曾表示，他的減稅和對外國商品徵收關稅的政策，將使美國家庭的口袋裡有更多錢。(編輯：宋皖媛)