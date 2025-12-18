經濟數字漂亮反而怨聲載道？成長「M型化」僅少數人獲利…台新新光首席經濟學家李鎮宇點出關鍵解方：找壽險BOT蓋社宅、仿效「川普帳戶」讓青年有感

台灣經濟受惠於AI時代來臨，科技產業蓬勃發展，屢屢在GDP和股市創下佳績，但社會氛圍普遍對經濟成長無感，甚至不滿政府把數字掛在嘴邊。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，原因在於果實僅少部分人享用到，撇除AI相關產業，有超過九成的就業人口相較沒受益。他建議，賴政府應從青年最怨恨的住房問題著手，像是找壽險公司用BOT蓋社宅，或學美國開設兒童投資的「川普帳戶」，針對痛點解決才能讓年輕人有感。

李鎮宇表示，理論上來說，GDP7.5%加上股市27000的點位，執政團隊的滿意度應該要超級高，但為何沒那麼高，原因在於經濟成長「M型化」，只有少數人在這一波獲利，是AI相關產業，大概佔總體6%，其他94%都比較沒受益到。



李鎮宇指出，佔台灣就業人口多數的服務業沒有從中獲益，甚至服務業當中有一部分還是比較低薪的，如餐飲業的服務生，整體經濟呈現非常不均衡，這些人看到股市創新高，情緒肯定不會好，反而更痛苦、怨恨，其實全世界都正在發生這種情況，美國也有服務業上不來的問題。



李鎮宇也說，現在台灣的問題是製造業，尤其AI相關產業，薪水是越給越高，整個人才也是往AI流動，人才分布不均當然最後薪資分布也不會均衡，民眾的情緒落差就會很大。



對於人民反而不滿經濟數字好看，李鎮宇直言，這是全世界共通的問題，像美國紐約市長選舉，時任候選人曼達尼（Zohran Mamdani）喊出一句話，後來對川普殺傷力很大，即「affordability」（可負擔），意思讓民眾在一般食衣住行可負擔得起。



李鎮宇表示，台灣年輕人最怨恨的是住房問題，社會應該要有足夠的社宅，說要靠政府蓋可能要蓋到猴年馬月，但政府其實能找民間合作，比如壽險公司用BOT的方式去蓋，台灣沒太多投資機會，壽險公司一定願意。



李鎮宇再指，台灣少子化那麼嚴重，有很多市中心的學校，這些土地怎麼去活化，是能想辦法跟「affordability」這個字做連結，如此才能讓年輕人有感；相較每年發很多錢出去，那並非長久之計，要針對痛點去解決。



關於生育成本對現代青年太高，李鎮宇提到，川普做的是設立「川普帳戶」（Trump Accounts），兒童投資帳戶這部分不是只有用政府的錢，戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾夫婦捐62.5億美元，每個新生兒成年後都能拿到一筆金額，這部分台灣也應該來做，幫兒童做「投資」,時間的複利才能真正幫助他們獲得巨大資金的方法。



李鎮宇直言，美國的「川普帳戶」政策算相當周全，我國不用自己去發明什麼奇怪的政策，去看看美國怎麼做，當然不是每個都能抄，但還是有一些能拿回來思考要如何利用。

