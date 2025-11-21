經濟施壓日本 會令中國民眾先蒙其害

在近期的台灣議題上，日本首相高市早苗因公開挺台引發中國政府與官媒的強烈不滿和反制。中國再度掀起「懲罰日本」、「抵制日貨」的呼聲，彷彿經濟封鎖日本便能成為政治施壓的手段。然而，最終承受衝擊的很可能不是日本，而是以中國普通民眾為主的消費者。畢竟，中國與日本的經濟緊密度極高，日本不只是中國的重要外資來源，更深度在中國製造業、消費領域與社會生活之中作用巨大。在這樣的關係下，以經濟手段回應政治爭端絕非明智。

21世紀 政治爭端應和經貿互動分開

世界在20世紀歷經兩次毀滅性的大戰，深刻教訓之一，就是政治衝突不應全面牽連經濟。經貿互動之所以重要，不只因為它帶來財富，而是它在國家間形成相互依存，降低誤判與戰爭風險。這是現代國際秩序的基本共識。

即便在當代，也存在許多政治立場相近、甚至是盟友的國家彼此仍然發生貿易摩擦。例如美國前總統川普在任內，對包括日本、韓國、加拿大與歐盟等盟友大幅提升關稅，並要求重新談判許多既有的協議。即便是美國最重要的盟友，依然會被課以重稅並面臨經貿壓力。

然而，無論摩擦如何激烈，西方各國仍能維持經濟往來，因為在全球化下，過於情緒化的經濟封鎖只會導致雙輸。貿易衝突可以談判，但經濟連結不宜斷裂。這是現代民主國家的共識：分歧可以辯論，但經濟必須務實。

高市早苗在台灣問題上的表態，使中日政治關係更加緊張。然而若因此發起以民族主義為導向的經濟制裁，反而會回到兩次世界大戰那個階段的思維方式。這會將政治敵意無限上綱，讓經濟成為戰場。這樣的邏輯違背21世紀的現實，也會使自身社會為衝動付出代價。

中國人生活高度依賴日本技術產品

喊口號容易，但現實是殘酷的。中國當代社會的生活與產業深度依賴日本產品。日本企業在中國的存在，不僅是汽車或家電，而是分佈在整個產業鏈與城市生活中的結廣泛存在。

高技術含量的日系商品庶民化對中國影響巨大。日本車企如豐田、本田在中國汽車市場中長期佔據重要位置。日本家電品牌如松下、三菱，仍然是中國消費首選的產品。這些商品之所以長期受青睞，原因很簡單：耐用、省電、使用者友好，且售後服務完善。而中國對日本機械設備的依賴程度更為驚人。從大型工廠的核心機械、工業機器人，到商場與地鐵的手扶電梯、冷暖空調設備、醫院的各種檢查設備，大量來源都指向日本品牌。這並不是可以輕易替代的部分。缺了這些系統，不只是工業生產受影響，甚至城市運作都會卡住。

而日常生活用品也是日本不可缺的領域。若觀察中國消費者的購物習慣，會發現日本生活用品幾乎無所不在：日本藥品與保健品以其品質穩定受到信賴。日本的廚房用品、生活配件，多以細膩和實用深得人心。甚至連免治馬桶，也常由日本企業設計製造。這些商品與服務，並不是喊一句「抵制」就能被中國商品完全取代。技術、供應鏈、工藝與設計細節，都不是用口號能立即更替。經濟是客觀的，也有自身規律。

所以，用經濟懲罰日本其實是懲罰中國人自己。如果中國對日本實施全面性貿易報復，不僅會使許多產品變貴、變難買，更可能降低中國整體生產效率，甚至讓部分生產和行業環節陷入停擺。這將直接反映在物價、城市生活品質與企業運營成本上。所以，經濟手段的後果，往往是普羅大眾承受。

中國歷史上的抵制日貨運動從未成功

中國近代史中，抵制日貨的響應並不少見，從五四運動到抗戰爆發前後，曾有許多大規模的政治動員。然而回顧歷史會發現，雖然口號響亮，但效果有限，原因非常簡單：「抵制」經常停留在政治表面，且民眾實際需要往往打敗政治口號。

在五四運動中，知識分子與學生高喊抵制日貨，但大量普通民眾依然默默使用日本布匹、日本肥皂、日本燈油。到了抗戰前夕，中國仍高度依賴日本工業品與日資企業日本商品便宜、品質穩定、供應充足，在那個工業落後、生活艱難的時代，就是更可靠的選擇。這與今天的情況一樣，只要產品好、價格合理、品質穩定，民眾就會自然使用，無關民族主義。

而日本的軟實力影響其實更深。日本不只是工業產品的供應者，其文化軟實力更深刻地影響中國。日本動漫陪伴一代代中國人成長。日本電影、電視劇帶來生活方式與價值觀的美學熏陶。日本的遊戲產業是全球重要力量，中國玩家可以割捨嗎？若因政治而全面封堵日本文化與娛樂，中國人的生活方式將被迫改變，娛樂選項縮減，生活品質絕對會下降。

情緒式民族主義 永遠是最昂貴的政治

當高市早苗因台灣議題與中國外交發生摩擦時，情緒性的「懲罰日本」聲音迅速浮現，而目前中國也開始限制與日本的經貿文化往來。然而，情緒主導經濟政策是不可預測的，成本也非常昂貴。中國若走向全面政治化的經濟報復，恐不但無法改變日本的政治立場，反而更會讓自身生活品質下降、產業受損。政治是政治，經濟是經濟。21世紀最應該記取的教訓，就是不要再讓情緒牽動國家的現代化。用經濟懲罰日本，最先蒙受其害的，永遠不會是日本政府，而是中國民眾。

作者》劉國忠 專欄作家。