經濟施壓日本 會令中國民眾先蒙其害
在近期的台灣議題上，日本首相高市早苗因公開挺台引發中國政府與官媒的強烈不滿和反制。中國再度掀起「懲罰日本」、「抵制日貨」的呼聲，彷彿經濟封鎖日本便能成為政治施壓的手段。然而，最終承受衝擊的很可能不是日本，而是以中國普通民眾為主的消費者。畢竟，中國與日本的經濟緊密度極高，日本不只是中國的重要外資來源，更深度在中國製造業、消費領域與社會生活之中作用巨大。在這樣的關係下，以經濟手段回應政治爭端絕非明智。
21世紀 政治爭端應和經貿互動分開
世界在20世紀歷經兩次毀滅性的大戰，深刻教訓之一，就是政治衝突不應全面牽連經濟。經貿互動之所以重要，不只因為它帶來財富，而是它在國家間形成相互依存，降低誤判與戰爭風險。這是現代國際秩序的基本共識。
即便在當代，也存在許多政治立場相近、甚至是盟友的國家彼此仍然發生貿易摩擦。例如美國前總統川普在任內，對包括日本、韓國、加拿大與歐盟等盟友大幅提升關稅，並要求重新談判許多既有的協議。即便是美國最重要的盟友，依然會被課以重稅並面臨經貿壓力。
然而，無論摩擦如何激烈，西方各國仍能維持經濟往來，因為在全球化下，過於情緒化的經濟封鎖只會導致雙輸。貿易衝突可以談判，但經濟連結不宜斷裂。這是現代民主國家的共識：分歧可以辯論，但經濟必須務實。
高市早苗在台灣問題上的表態，使中日政治關係更加緊張。然而若因此發起以民族主義為導向的經濟制裁，反而會回到兩次世界大戰那個階段的思維方式。這會將政治敵意無限上綱，讓經濟成為戰場。這樣的邏輯違背21世紀的現實，也會使自身社會為衝動付出代價。
中國人生活高度依賴日本技術產品
喊口號容易，但現實是殘酷的。中國當代社會的生活與產業深度依賴日本產品。日本企業在中國的存在，不僅是汽車或家電，而是分佈在整個產業鏈與城市生活中的結廣泛存在。
高技術含量的日系商品庶民化對中國影響巨大。日本車企如豐田、本田在中國汽車市場中長期佔據重要位置。日本家電品牌如松下、三菱，仍然是中國消費首選的產品。這些商品之所以長期受青睞，原因很簡單：耐用、省電、使用者友好，且售後服務完善。而中國對日本機械設備的依賴程度更為驚人。從大型工廠的核心機械、工業機器人，到商場與地鐵的手扶電梯、冷暖空調設備、醫院的各種檢查設備，大量來源都指向日本品牌。這並不是可以輕易替代的部分。缺了這些系統，不只是工業生產受影響，甚至城市運作都會卡住。
而日常生活用品也是日本不可缺的領域。若觀察中國消費者的購物習慣，會發現日本生活用品幾乎無所不在：日本藥品與保健品以其品質穩定受到信賴。日本的廚房用品、生活配件，多以細膩和實用深得人心。甚至連免治馬桶，也常由日本企業設計製造。這些商品與服務，並不是喊一句「抵制」就能被中國商品完全取代。技術、供應鏈、工藝與設計細節，都不是用口號能立即更替。經濟是客觀的，也有自身規律。
所以，用經濟懲罰日本其實是懲罰中國人自己。如果中國對日本實施全面性貿易報復，不僅會使許多產品變貴、變難買，更可能降低中國整體生產效率，甚至讓部分生產和行業環節陷入停擺。這將直接反映在物價、城市生活品質與企業運營成本上。所以，經濟手段的後果，往往是普羅大眾承受。
中國歷史上的抵制日貨運動從未成功
中國近代史中，抵制日貨的響應並不少見，從五四運動到抗戰爆發前後，曾有許多大規模的政治動員。然而回顧歷史會發現，雖然口號響亮，但效果有限，原因非常簡單：「抵制」經常停留在政治表面，且民眾實際需要往往打敗政治口號。
在五四運動中，知識分子與學生高喊抵制日貨，但大量普通民眾依然默默使用日本布匹、日本肥皂、日本燈油。到了抗戰前夕，中國仍高度依賴日本工業品與日資企業日本商品便宜、品質穩定、供應充足，在那個工業落後、生活艱難的時代，就是更可靠的選擇。這與今天的情況一樣，只要產品好、價格合理、品質穩定，民眾就會自然使用，無關民族主義。
而日本的軟實力影響其實更深。日本不只是工業產品的供應者，其文化軟實力更深刻地影響中國。日本動漫陪伴一代代中國人成長。日本電影、電視劇帶來生活方式與價值觀的美學熏陶。日本的遊戲產業是全球重要力量，中國玩家可以割捨嗎？若因政治而全面封堵日本文化與娛樂，中國人的生活方式將被迫改變，娛樂選項縮減，生活品質絕對會下降。
情緒式民族主義 永遠是最昂貴的政治
當高市早苗因台灣議題與中國外交發生摩擦時，情緒性的「懲罰日本」聲音迅速浮現，而目前中國也開始限制與日本的經貿文化往來。然而，情緒主導經濟政策是不可預測的，成本也非常昂貴。中國若走向全面政治化的經濟報復，恐不但無法改變日本的政治立場，反而更會讓自身生活品質下降、產業受損。政治是政治，經濟是經濟。21世紀最應該記取的教訓，就是不要再讓情緒牽動國家的現代化。用經濟懲罰日本，最先蒙受其害的，永遠不會是日本政府，而是中國民眾。
作者》劉國忠 專欄作家。
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 7 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 4 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 55 分鐘前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 7 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前