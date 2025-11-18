即時中心／徐子為報導



日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中國官方強烈不滿，日本媒體報導中國大型國有旅行社自前（16）日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前兩國局勢」。





日本通訊社《共同社》引述中國大型國有旅行社北京總部匿名消息來源，透露上述消息，且該旅行社官網上若用「日本」或「東京」等關鍵字搜索，如今無法顯示任何旅遊產品。同時，已報名赴日旅遊但還沒出發的旅客，也可獲得全款退費，不須支付手續費。



此外，中國另一家大型民營旅行社的北京總部相關主管也表示，該旅行社也已暫停受理新的各項赴日旅遊業務。



報導指出，所有中國人出境旅遊的目的地中，日本是最受歡迎的，而赴日旅遊也是中國各大旅行社主力商品，如今暫停銷售赴日行程，恐將對中國旅行業界造成打擊。且在大型旅行社帶頭停售日本行程下，其他旅行社很可能不得不跟進。



另外，根據中國當地媒體《第一財經》報導，中國一家大型旅遊社相關負責主管也透露，該旅行社目前也已撤下日本旅遊產品的相關宣傳資訊，且近兩天已有不少遊客諮詢或進行日本遊的退款或改期事宜。



除此之外，日本國內已有飯店出現中國顧客取消住宿及用餐訂單的情況，這些顧客來自中國企業。



據日本國家旅遊局統計，今年1至9月中國訪日旅客達748.72萬人次，較去年同期大增42.7%，且高於去年全年的698萬人次，取代韓國成為最大的遊客來源國。







原文出處：快新聞／經濟施壓？日媒曝：中國大型國有旅行社停辦所有赴日旅遊業務

