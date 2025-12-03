《經濟日報》2025縣市幸福指數調查 桃園施政滿意度六都第1、幸福指數六都第2
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政二日下午前往臺北市，出席經濟日報「二0二五年縣市幸福指數大調查」公布記者會，根據調查，桃園市在「地方政府施政滿意度」以百分之七十五點七站上六都第一；幸福指數則以五十八點三八位列六都第二。張善政表示，不管是幸福指數還是施政滿意度，沒有最好，只有更好，每個城市都有自己的挑戰，但透過各項指標與滿意度調查，能給各縣市很好的定位，檢視自己哪些地方做到，哪些地方還需要加強，也期盼各縣市攜手讓臺灣更好。
張善政致詞時以「happy problem」形容人口快速成長、城市年輕化的桃園，表示自己上任後，施政面臨不同面向的任務，當務之急是顧好教育、婦女發展、幼兒照顧與醫院等面向，長遠而言，像是增建學校、交通路網擘劃等都必須同時進行。
張善政指出，桃園是六都人口成長最快的城市，同時也是工業大城，儘管勞工人數眾多，但勞工薪資並不理想，故上任之初，執政的首要任務便讓勞工沒有後顧之憂，而要照顧好家庭，教育得先顧好。對此，桃園率先實施國中小免費營養午餐、代理教師全聘期等政策，不僅其他縣市效法，最後中央跟進成為全國規定，至於成立全臺第一個婦幼發展局也是為了提供最直接的政策服務。
張善政提到，桃園醫療資源非常缺乏，六都裡面唯一沒有市立醫院的便是桃園，經過積極推動，桃園市立醫院即將成立，也已選址完畢，明年就要開始推動。此外，捷運建設也如火如荼進行，目前有十幾條正在規劃中，加上因應人口移入，也須額外新建八所學校，上述建設面臨龐大的財政壓力，但都是為了讓市民吃下一顆定心丸，得以安心居住在桃園。
經濟日報社長劉永平表示，今（一一四）年縣市幸福指數調查總受訪人數達一萬五千二百七十五位，此調查以經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，結合政府統計數據和民意調查來計算幸福指數。劉社長指出，期盼縣市幸福指數大調查成為各縣市共同檢視重要指南，因為一座城市的成功，除了經濟上的指標，更重要的是居民於日常生活找到幸福感。
