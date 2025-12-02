經濟日報2025幸福城市大調查 嘉市施政滿意度再度榮獲全國第一

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】經濟日報主辦的「2025 縣市幸福指數調查」，今（2）日舉行發布記者會。嘉義市延續去年亮眼表現，施政滿意度再創高峰，以最高滿意度81.2%奪得「地方政府施政滿意度」全國第一殊榮，並在「縣市幸福指數大調查」中榮獲全國第三肯定，連續六年穩居前段班，施政滿意度更是連續兩年蟬聯冠軍，展現「幸福常勝軍」實力。黃敏惠市長北上領獎，內心依舊充滿感動與感恩，表示「幸福的背後沒有奇蹟，只有辛苦的累積」，今日的榮耀不是個人的成就，是嘉義市民與市府團隊共同努力的結果，「讓辛苦蛻變成幸福」是屬於嘉義人的光榮，嘉義市再次證明「小城市也能創造大能量」。

廣告 廣告

黃敏惠市長再次強調，這份殊榮是嘉義市民與市府團隊，在最辛苦的時刻仍持續努力的成果，更是嘉義市民信任與支持的珍貴肯定，「非常感恩」。同時感謝主辦單位長年進行調查，讓各縣市在良性競爭中獲得很大的激勵與鼓勵，「嘉義市會繼續加油，每一年都要再+1。」

黃敏惠市長指出，自2020年首次入圍起，嘉義市已連續六年獲選幸福城市，「真的很珍惜」。她鼓勵市府同仁要把高峰變高原，許多政策推動一定要在人民的需求中與時俱進，同時要符合世界潮流，除「經濟不斷的+1、永續更要+1」也，兼顧經濟發展、社會進步與環境保護三大方向，在困難中努力取得平衡。這正因為辛苦、正因為看到痛點，才能夠把痛點轉為亮點，在辛苦之後才有幸福的感受。

黃敏惠市長也在會中介紹嘉義城市意象「桃喜」，嘉義市於西元1704年建城，是臺灣第一座城市，因城廓形似桃子而有「桃城」之稱；「桃喜」以此歷史為設計概念，象徵幸福、歡喜與嘉義的熱情，「桃(討)你歡喜、桃(討)自己歡喜！」。大家一起成長，一起努力，一起向前走，這就是我們美好總和，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日盛大展開，邀請全國民眾到嘉義市一同了解城市故事，感受嘉義市的文化底蘊、特色風景與城市創新。

黃敏惠市長回顧，7 年前嘉義市經濟處於谷底，回任後市府團隊戮力「拚經濟」，以永續為核心推動有感施政，帶動經濟實力大爆發，嘉義市自2019年起營利事業銷售額已連續6年創新高，今年包含20項產業別營業額全數正成長，展現百工百業共同繁榮的強勁體質；家庭可支配所得亦同步連續六年成長，顯示民間經濟活力顯著提升。此外，城市觀光能量大幅增長，嘉義市已從「旅途中順道停留」轉變為「專程前往」，觀光署統計顯示今年截至9月，嘉義旅遊人次達2302萬6718人次，再創高峰；文化路夜市人潮持續蟬聯全台人氣夜市第一，嘉義市立美術館更連續為全台參觀人次最高的博物館，顯示城市魅力已躍升為旅遊目的地級別。

在綠色運輸方面，嘉義市提前達標成為全國第一個市區公車百分百汰換為國產自造低底盤電動公車的城市，YouBike2.0系統更創下全台唯一零失竊率的紀錄，體現市民的高素質。YouBike2.0系統自2020年啟用後，周轉率表現居非六都之首，黃敏惠市長感謝市民展現文明素質，與市府一起創造永續、便利的綠色交通環境。

嘉義市以人為本，推動文化、青年與老屋再生並進，持續深化城市品牌。「木都3.0」、「嘉有木屋」、「舊屋力」、「以修代租」等政策帶動老屋經濟，活化木造建築並培育木業人才，並成立「實驗木場」向下扎根，讓木都城市文化延續世代；青年政策同樣成果豐碩，包括全國首創「有事青年節」、「游牧者計畫」、創業補助最高90萬元、青創開嘉市集等計畫，鼓勵青年實驗、實踐、實現夢想，厚植城市未來競爭力。

「咱的嘉義市，幸福滿滿是！」黃敏惠市長說，嘉義幸福不靠運氣，而是靠努力；幸福不是夢想，而是一點一滴累積的結果。黃敏惠市長感謝市民、議會以及所有夥伴的陪伴與支持，市府團隊將持續以「小城市，大創新」為精神，打造全齡共享、世代宜居的幸福嘉義，讓每一次加一（+1），都成為嘉義更好的理由，歡迎全台民眾12月來嘉義，予阮的故鄉，用心款待你。

根據經濟日報數據，2025年「地方政府施政滿意度」，嘉義市以81.2%最高滿意度，奪得全台第一殊榮；縣市幸福指數大調查，以65.3高分榮獲全台第三肯定。嘉義市自2020年起連續五年「幸福指數大調查」都名列前4，是幸福常勝軍；民調表現更大放異彩，已經連續兩年都是第一名，民眾對政府作為、居住條件、家庭經濟、環境品質、健康狀況等多項滿意度指標均名列前茅。其中「政府作為」調查中，更是以滿分10分的成績，獲得一致好評。

圖：經濟日報主辦的「2025 縣市幸福指數調查」，今（2）日舉行發布記者會。嘉義市延續去年亮眼表現，施政滿意度再創高峰，以最高滿意度81.2%奪得「地方政府施政滿意度」全國第一殊榮，並在「縣市幸福指數大調查」中榮獲全國第三肯定。（照片嘉義市政府提供）