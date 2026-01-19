「經濟核武」是什麼？歐盟擬祭「反脅迫」反擊美國高額關稅

隨著美國總統川普(Donald Trump)揚言因格陵蘭問題對歐洲祭出高額關稅，歐盟內部要求動用強硬反制工具的聲浪升高，外界聚焦歐盟可能啟用的「反脅迫工具」(anti-coercion instrument)，被形容為歐盟的「經濟核武」。

川普17日震撼歐洲，表示若丹麥未將其自治領土格陵蘭割讓給美國，將對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、瑞典等歐盟成員國，以及非歐盟國家的英國與挪威，課徵最高25%的關稅。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)隨後表示，不排除動用歐盟於2023年設立、但至今尚未啟用的反脅迫貿易工具反擊。歐洲議會「復興歐洲」(Renew)黨團主席海耶(Valerie Hayer)也呼籲啟動這項機制。

反脅迫機制目的在於嚇阻任何對歐盟27個成員國施加經濟脅迫的第三國。允許歐盟在其擁有4.5億人口的單一市場內，對商品與服務祭出進出口限制，也可限制美國企業參與歐洲公共採購標案。

歐盟執委會與成員國皆可要求啟動機制，但需至少55%的成員國、且代表歐盟總人口65%的國家投票支持。

即使啟動，也可能需數月才會實際採取行動。依規定，執委會須先用4個月調查遭指控國家的貿易作為，接著成員國需在8至10週內支持行動提案，之後執委會才能在6個月內準備並實施反制措施。

分析指出，美國科技巨擘可能成為主要反制目標，因為美國對歐盟在服務貿易上仍維持順差。歐盟過去也曾擬定可能鎖定的美國服務業清單。

海耶表示：「美國正在做出一項危險且可能帶來痛苦後果的錯誤判斷。」她強調：「反脅迫機制就是我們的經濟核武。」(編輯：陳士廉)