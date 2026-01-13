經濟民主連合 法盲綠師 造謠大隊

(記者蕭文彥台北報導)

經濟民主連合今日造謠國民黨立委羅智強提案《國軍老舊眷村改建條例》修法，是用納稅人的錢圖利特定人。國民黨團今(13)上午召開記者會，嚴正駁斥經民聯等綠營團體造謠，國防部在朝野協商時明確指出，修法僅限於「慈仁八村」50戶眷戶，根本不適用其他眷村，遑論是國宅。



國民黨團指出，國防部在今日上午朝野協商會議中，打臉經濟民主連合造謠，你們要不要出來道歉？國民黨團同時正告民進黨，就算不想解決歷史共業，也不要放任側翼團體編出超扯的謠言。



書記長羅智強表示，推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，有些造謠人士開始造謠，說幫「富人蓋房子」，難道現在造謠不做功課，律師變成「綠師」嗎？事實上，國防部多次私下協商還是公開發言，指出這次修法版本，只有影響「慈仁八村」50戶眷戶；連今天上午在立法院長韓國瑜主持朝野會議時，國防部也斷然回答，只有「慈仁八村」50戶眷戶，修法受到影響。



羅智強請教民進黨造謠側翼們，你們聲稱修法過後，政府要負責免費重建坐擁精華地段的國宅，包括大安國宅中，原本就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建，投入大量國家資源，這是夢到的嗎？羅智強指出，造謠團體所指稱的每一處的眷村，在朝野協商時詢問國防部，是否包括修法適用眷村？國防部斷然回答「不包括」。



羅智強說，要造謠也不要變成法盲，眷村改建國宅後，就不再適用《國軍老舊眷村改建條例》，適用《國民住宅法》，但《國民住宅法》在2015年廢止後，回歸《住宅法》。換言之，根本就不適用《國軍老舊眷村改建條例》，造謠一周滿天飛，就讓國防部今天在朝野協商時，重重打臉造謠團體，印證「人不要臉，天地都怕」，造謠團體要不要出來道歉？



羅智強表示《國軍老舊眷村改建條例》修法通過後，「慈仁八村」還不需要改建，肇因於國防部15年前的行政疏失，讓「慈仁八村」眷戶無法搬入蓋好15年的「萬隆新舍」，這次修法是解決「慈仁八村」歷史共業。



羅智強提到，在去年12月31日的朝野協商會議，民進黨立委和國防部承諾會想辦法解決，個人也不堅持一定要修法，前提是解決眷戶搬入蓋好的「萬隆新舍」。結果民進黨團今天在朝野協商改口，說「沒有要解決問題，要讓歷史共業繼續下去」，難道是配合造謠團體上午召開記者會相互呼應嗎？



羅智強表示，這次提出《國軍老舊眷村改建條例》修法，可以達到四贏局面，而現在國防部不作為的現況，則是四輸。國防部說修法後眷改基金會持續虧損，但問題是，「萬隆新舍」早在15年前就蓋好，要花什麼錢？而四贏局面包括：「慈仁八村」歷史共業得以解決、「萬隆新舍」不需要每年再花1200萬元維護費養蚊子、「慈仁八村」現址可以活化為國防部職務宿舍、眷戶搬入「萬隆新舍」要再付一億元。換言之，眷戶贏、國防部贏、現址活化、國庫挹注一億元。



羅智強表示，柯建銘總召今天一句「沒有要解決問題」，是對不起去年12月31日參加朝野協商的綠委，本次修法是可創造四贏局面，可挹注國庫的修法，更是照顧眷戶、活用資產的修法提案。羅智強提醒民進黨，不想解決歷史共業沒有關係，但請好好告訴你們的造謠側翼團體，造謠修法是全國國宅改建免費，這也太扯了！



首席副書記長林沛祥表示，所謂造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。最近，外界對於國民黨立委羅智強所提的《國軍老舊眷村改建條例》修正案，有不少討論，甚至出現「幫富人蓋房子」、「劫貧濟富」等指控。為了避免錯誤資訊持續流傳，今天有必要把事實說清楚。林沛祥指出，這項修法影響的對象，其實非常有限。

根據主管機關國防部的公開說明與再次確認，修法如果通過，只適用於「慈仁八村」 50 戶合法眷戶，不涉及其他眷村，也不包含外界所提到的成功國宅或其他基地。換句話說，這不是一個全面性政策，更不是大規模的眷村開發案。



其次，這次修法並不是要改建或新建房子。林沛祥說，慈仁八村的眷舍，早在 15 年前就已經蓋好，但因為國防部過去在行政作業上的疏失，原本被認定具資格的眷戶，卻無法依原規劃入住。結果造成：房子空著、眷戶等不到、政府還得每年編列約 1,200 萬元的管理費，這件事也已被審計部點名檢討。



林沛祥表示，這次修法的核心目的，是補救過去的行政錯誤，讓原本就被認定有資格的慈仁八村眷戶，能入住已經存在的新眷舍，而不是創造新的利益或特權。最後，這項修法並非缺乏共識或突然提出。林沛祥提到，在去年 12 月 31 日立法院的朝野協商中，國防部副部長以及多位民進黨立委，都認為應該讓慈仁八村的眷戶入住既有的新舍。



但很遺憾的是，今天上午召開朝野協商會議時，民進黨團柯建銘總召反對解決慈仁八村的問題，但去年底的朝野協商，當時也有民進黨立委公開表示，該提案「立意良善」，是出於照顧軍眷的考量，相關內容都有會議紀錄可供查證。



林沛祥特別強調，這次修法並不是要開後門、也不是替特定人士鋪路，而是要替一個已經接近尾聲的眷村改建制度，把不公平、沒處理完的部分收尾完成。

這樣的作法，既符合信賴保護原則，也能讓行政機關卸下長期閒置所帶來的財政與管理負擔。



林沛祥最後強調，公共政策可以討論、可以批評，但前提應該是基於事實。把單一、有限的補救修法，說成全面圖利或政治操作，無助於問題解決，最後受影響的，仍然是基層眷戶與公共利益。身為國會議員，說出事實，還原真相，讓全國國民都知道，政治立場可以不同，但公共政策是不該造謠的。



