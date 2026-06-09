經濟海域談判 外交部否認主權遭瓜分

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針對日本及菲律賓即將啟動經濟海域談判，外交部9日表示，外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，說法不符合國際海洋法實務及事實，並再轟中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權。對此，國民黨立委黃建賓批評，外交部只會用政治語言麻痺人民，既放棄漁權，又出賣主權。

外交部昨澄清，外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，並聲稱我國領土或領海恐遭瓜分，相關說法並不符合國際海洋法實務及事實。外交部強調，「專屬經濟海域」是沿岸國就海洋資源享有特定主權權利及管轄權的海域制度，並非「領土」或「領海主權」範圍。

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外交部指出，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域劃界問題，不涉及我國主權歸屬，也不影響我國漁民在我國專屬經濟海域內的合法作業權益，為此日方不只一次說明，日本台灣交流協會也於8日再次表示，日菲協議將不影響第三方權利，日菲目前尚未正式展開談判，也未議定具體談判時程。

此外，外交部嚴正回擊，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日本與菲律賓未來可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的管轄主張。對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑，外交部予以強烈譴責。

不過，藍委黃建賓強調，問題不在於日本、菲律賓如何面對中國，而是在於兩國正在協商與我國權益重疊的經濟海域，但我國卻被排除在外。外交部至今沒有提出任何具體作為，只會用政治語言麻痺人民，這不是護漁，而是在放棄漁權；不是捍衛主權，而是在出賣主權。

黃建賓強調，漁民要的其實很簡單，就是政府展現態度，要求日菲在處理相關海域問題時，必須與中華民國協商，「自己的主權自己顧，自己的漁權自己守，不能任由其他國家決定台灣漁民的未來。」