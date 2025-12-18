經濟滿意度創新低！川演說怪拜登 發「戰士紅利」5萬

圖／達志影像美聯社

美國總統川普選在耶誕節前一週，對全國發表演說，在美國民眾憂心通膨之際，川普坦承物價依然偏高，但直指是前朝拜登導致，強調在他執政下，美國即將迎來經濟繁榮；他也宣布對百萬美軍，每人發放合台幣5萬6的紅利。不過美國民眾顯然對川普的經濟成績單不滿意，最新民調僅36%認可，57%不滿意；福斯新聞民調也有近六成選民認為，川普執政抓錯重點。

美國總統 川普：「晚安，美國。11個月前，我接手了一個爛攤子，現在我正在解決。」

廣告 廣告

週三，美國總統川普罕見地在白宮發表晚間談話，開場白這幾句話，就是他今晚的核心主題，宣揚自己政績的同時，把飆漲的物價怪在前朝拜登政府頭上。面對選民對家庭生計的焦慮，川普約18分鐘的演說，提了拜登名字七次，經濟？拜登的錯。犯罪、醫療健保、移民政策，也是拜登的錯。

美國總統 川普：「這不是共和黨的錯，是民主黨的錯。」

儘管共和黨已完全執政，但千錯萬錯都不是他的錯。

美國總統 川普：「我們正在讓美國再次偉大，今晚，在11個月之後，我們的邊境安全了，通膨停止了，薪資上漲，物價下降，我們的國家強大了，美國受尊重，我們的國家回來了，比過去任何時候都更加強大，我們即將迎來世界前所未見的經濟繁榮。」

川普也表明，他即將提名的下任聯準會主席，將是相信應大幅降低利率的人。整場演說川普並沒有提太多新政策，但宣布對145萬美軍，每人發放1776美元「戰士紅利」，相當台幣5萬6。

美國總統 川普：「戰士紅利，紀念我們國家在1776年建國，我們向每位士兵發放1776美元，想想看，支票已經在寄出了，直到30分鐘前都沒人搞懂，我們因為關稅賺的錢比任何人想的都多。」

至於美國人擔憂的醫療健保費翻倍，川普表態支持共和黨的提案，直接發放現金，而非透過俗稱「歐記健保」的「平價醫療法案」補貼。

美國總統 川普：「我也要處理那些靠數十億美元致富的巨大醫療保險公司，這些錢應該直接給民眾，錢應該給人民，就是你們。這樣他們可以買自己的醫療保險，享受更好的福利，同時花費更低。」

不過週三，川普的共和黨內出現鬆動，四名共和黨眾議員簽署民主黨發起的請願書，將迫眾院就延長歐記健保補貼三年，進行投票。

美國眾議院議長 強生：「這不是違抗行為，我理解他們的做法，我明白每位議員的選區都不同，情況和人口結構也各不相同，他們有一些人認為在議會進行表決是很重要的事。」

共和黨在明年期中選舉，顯然有場硬仗要打。根據NPR/PBS最新民調，共和黨總統川普的經濟執政滿意度掉到36%，創他兩任來最低。福斯新聞最新民調同樣僅39%認可，58%認為他關注的重點錯了，幾乎跟四年前的前總統拜登一樣；儘管目前通膨數據低於長期平均，但仍有高達九成的選民，極度或非常擔心通膨和高物價，是兩年來最多。民眾認為應該更關注物價、醫療健保和就業，少關注移民、關稅和外交政策，這或許也是為什麼今晚，川普幾乎沒有談他第一年的工作重點──外交，連近期狂打擊的委內瑞拉也沒提。

川普選在美國人準備過耶誕節前發表演說，但沒有佳節通常強調的團結，反而政治意味濃厚。

美國總統 川普：「過去我們允許男子參加女子運動比賽，所有人都可以跨性別；犯罪率達破紀錄水準，執法相關的詞彙卻被絕對禁止；我們簽署史上最糟糕的貿易協議。我們的國家被全世界嘲笑，但現在他們再也笑不出來，過去11個月，我們為華府帶來的正面改變，比美國史上任何一屆政府都多。」

川普對白宮的改造，恐怕也比任何一屆政府都多。在他的「總統星光大道」歷任總統照片下面，加裝新的銘牌，極盡所能批評民主黨籍前總統，利用這座過去象徵團結的歷史建築，試圖重寫歷史。當中唯一沒有肖像的是拜登，被換上自動簽名機的照片，並寫上「瞌睡喬．拜登，顯然是美國史上最差勁的總統」；柯林頓的牌子則寫，他的妻子「希拉蕊．柯林頓在總統大選中輸給川普總統！」

更多 TVBS 報導

川普告「假新聞BBC」 誹謗等2罪 求償$100億

幕僚長揭內幕震撼華府！指川性格如酒鬼 白宮急滅火

共和黨人倒戈 印州拒重劃選區 挫川期中選舉布局

聯準會降息一碼 看好明年！川評美經：A+++++

