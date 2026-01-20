經濟熱議》大黑馬中箭、聯準會接班生變！川普為何改口：想把熱門人選哈塞特，留在身邊？

快看全文⋯⋯下屆美國聯準會主席人選出現變數。美國總統川普近日公開暗示，原本被視為熱門接班人的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），可能不會轉任聯準會，反而可能繼續留在白宮擔任顧問。

上週五，川普在白宮一場活動中公開讚揚哈塞特，甚至表示：「我其實希望你繼續留在現在的位置上。」同時，他批評聯準會內部溝通不佳，並強調如果失去哈塞特，將是一大損失。此番言論引發外界更多猜測，也讓原本的接班人選名單再度出現變化。

