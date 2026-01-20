經濟熱議》一次看懂！川普執意買格陵蘭，祭出關稅大刀，對歐洲及全球經濟有哪些影響？

這不僅僅是關於「買不買格陵蘭」的政治口水，而是一場把地緣政治、關稅工具與全球供應鏈綁在一起的經濟測試。關稅本身或許不會立即重傷歐洲，但它釋放的訊號，才是真正的衝擊。

美國從歐洲進口的商品。（圖表來源：華爾街日報）

根據川普的說法，因歐洲國家拒絕出售格陵蘭，美國將自 2 月 1 日起對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭的商品徵收 10% 的關稅，並計劃於 6 月 1 日提高至 25%。短期受影響的，可能包括徠卡（Leica）、路易威登（Louis Vuitton）、酷彩（Le Creuset）和愛馬仕（Hermès），等高單價歐洲品牌。

更重要的是，這再次顯示美國將「關稅」視為地緣政治談判的籌碼。歐洲企業的生產成本、通膨壓力以及跨國供應鏈的佈局，可能因此被迫進行重新調整。

這次的關稅舉措，對歐洲及全球經濟會造成哪些影響？WSJ 整理了很棒的圖表，快看

