經濟熱議》經濟火熱！美國實質GDP成長率「超標」，但其中顯露哪些疲軟警訊？

耶誕節前，美國公布第三季經濟成長4.3%，超過經濟學家預測的3.2%，這是自 2023 年第三季以來最強勁的經濟擴張。

美國GDP的環比變化。（圖表來源：華爾街日報）

消費支出是主要成長動力，其中醫療健康相關支出表現亮眼，包括門診服務、醫院及養老院的支出大幅增加。此外，人工智慧（AI）相關支出也對經濟成長有所助益，但其增長速度相比第二季略有放緩。

然而，經濟表現中也顯現出一些疲軟跡象，商業建築和工廠在內的建築方面企業支出出現萎縮

