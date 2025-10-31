經濟熱議》聯準會12月降息預期破滅？鮑爾：就像開車遇上濃霧，必須放慢速度

美國聯準會（Fed）台灣時間週四凌晨宣布再次降息1碼，將聯邦基準利率下調至 3.75%～4% 區間。

不過，聯準會主席鮑爾在會後新聞會中，罕見地明確表態，12 月不一定會如外界預期再度降息，因為決策官員們對於進一步降息的必要性仍有疑慮。

不過，聯準會主席鮑爾在會後新聞會中，罕見地明確表態，12 月不一定會如外界預期再度降息，因為決策官員們對於進一步降息的必要性仍有疑慮。

他更提到，由於政府停擺導致經濟數據中斷，可能會採取更謹慎的態度。鮑爾形容，「就像開車遇到濃霧時一樣，必須放慢速度。」

（圖表來源：華爾街日報）

