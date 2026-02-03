經濟繁榮夥伴對話會議！ 達7共識深化台美合作

台北市 / 綜合報導

總統賴清德今(3)日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美夥伴關係持續深化，包含雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物等七大領域達成共識等，進行詳細說明，至於時間選在今天，也被解讀是隔空對陣「國共論壇」對此賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係。

首度實體面對面對談，對台美關係來說具有重大的意義，1/27第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行圓滿落幕，總統賴清德為此召開記者會，說明台美合作進展。

總統賴清德：「台灣與美國簽署了，矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，未來雙方將準備成立工作小組。」

攤開這回台美EPPD高層會議，由經濟部長龔明鑫，與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談，雙方在AI供應鏈，數位基礎建設，關鍵礦物、無人機、高科技人才培育，第三國合作，雙邊經濟合作，共7大領域達成共識，並簽署聯合聲明

從關稅到經濟安全，台美合作再邁進一步，然而台美15%關稅未來進入立院審查是否會卡關，賴總統隔空向在野喊話。

總統賴清德：「我期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業，依法審查。」

立法院長韓國瑜：「大家馬上幸福。」問及關稅審查，韓院長快閃沒多說，倒是許下新年願望，只不過與此同時，國民黨副主席蕭旭岑，3日出席國共論壇，賴總統在同一天說明台美關係，也被解讀是否互別苗頭？

總統賴清德：「今天召開記者會，並不是針對，國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比。」強調讓國人自己做選擇，國際情勢升溫之下，美中台三方關係更受關注。

