經濟至上 美學者：川普捍衛台灣不可信

美中台關係詭譎，《日經亞洲》專欄作家、南加州大學教授格羅斯曼指出，儘管延續對台軍售與部分既有政策，但美國總統川普本人發言、對中互動與政策取向，持續向北京釋出錯誤訊號。他認為，川普對台承諾更多是建立在經濟計算之上，而非明確威懾與戰略責任，在捍衛台灣一事，實在難以信任。

川普政府並非完全缺乏強硬作為。白宮去年12月批准111億美元的對台軍售，一度被視為對台安全承諾的重要訊號。然而，近2個月的發展，卻顯現川普政府在捍衛台灣一事並不可信。

格羅斯曼提到川普最近在《紐約時報》的專訪中，談及中國可能以武力改變現狀時表示，大陸領導人習近平認為台灣是中國一部分，因此「要怎麼做是他的自由」，但陸方一旦行動「我會非常不高興」。格羅斯曼認為，這種說法雖符合美國一貫「一中政策」，卻缺乏任何具體警告，與過往美國政府透過明確訊號畫紅線的作法，形成對比。

文章指出，川普相當重視與習近平的關係，並計畫4月訪問北京。川普一再強調美中關係，卻對美台著墨甚少，這種失衡引發台灣可能成為交易籌碼的擔憂。川普也刻意淡化軍演威脅，稱自己「毫不擔心」，輕描淡寫的態度，等同向北京釋出訊號，為未來類似軍事行動「開綠燈」。

此外，美國上月公布的新版《國家安全戰略》，雖強調台灣的重要性，卻幾乎完全從經濟與地緣角度切入，聚焦半導體與航道，而非出於道德或國際責任。格羅斯曼質疑，若台灣未來不再是半導體重鎮或航運樞紐，美國是否仍會視防衛台灣為優先事項。

這種「經濟至上」的邏輯與「美國優先」路線一脈相承，若美國面臨多線壓力，對台回應勢必會有所取捨。

他強調，台灣安全不應取決於半導體或航道價值，台灣和盟友需要一位將保衛台灣視作必須的美國總統，而非僅基於經濟計算的領導人。