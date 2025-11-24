經濟衰退下 華人轉戰護理業高需求又薪資穩定
位東區的一家華人護理學校，日前舉行畢業典禮。典禮上畢業生多數是華人，他們來自不同年齡層和行業背景。大家普遍認為，在日趨老齡化社會，護理師很有職業前景，不僅薪水穩定，且能獲得尊重。
據加州護理師年鑑 (California's Nurses Almanac)，2022年加州註冊護理師（RN）中位年薪約為13萬2660美元。不過，護理師工會、第一線護理師也指出，在某些醫院護理人手短缺、工作量大，對工時、照顧質量都有擔憂。而同時華人長者聚集的日間護理中心和長照機構，也對講中文的護理人員有迫切需求。
來美十年的華人陳靜，原來從事建築業，最近從護理學校畢業成為一名初級護理人員（LPN），她表示，她從事護理師相關行業，是想幫助更多華人，來美發現很多醫療機構的醫護人員，很少有中文流利的，導致看病溝通困難。他們這一班，有人有相關背景，也有人是從零開始。最初學習壓力很大，很多考試和專業病症詞彙，需要理解和相應動作，不過經過一年的努力總算畢業，未來有很多就業選擇或者繼續考RN。她的同學從青年到中老年都有，任何時候轉換跑道都不晚。
華人葉倩也來美十年，她之前從事按摩行業，促成她轉行護理師助理（CNA）的原因，是母親去年過世。她說，照顧母親過程中，讓她感受到長者照護機構裡華人醫護的匱乏。華人長者需要更多幫助，她想幫助他們。她歷時兩個月，學習164個小時花費2000多美元學費，如今終於畢業。
華人Augus是護理師行業比較稀缺的男性護理師，他原先在中國從事航空業，來美兩年後，從事過送外賣和開網約車、修手機等各種工作，最後覺得護理師工作更有發展前景。他先學習做CNA，從事一段時間覺得還不錯，因此繼續深造。他說，現在很多工作不好找，護理師工作雖然比較辛苦，他曾連續工作12個小時，但這是一份薪水不錯的正式工作。
在中國做過老師的一名華女表示，她學習護理專業這兩年，都在忙碌中度過。她來美國十年，等孩子都大了，才終於能做自己想做的事，她覺得護理師不僅能幫助別人，且很有職業發展機會。
