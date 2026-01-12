經濟負擔重！家庭雇主捨本國聘外籍 移工每日工作10小時成常態

根據勞動部統計，目前外籍家庭看護工平均每日工時長達10.1小時 ，且即便移工休假，仍有8成5家庭須自尋替代方案。資料照



勞動部今（1/12）日發布114年「移工管理及運用調查」統計，揭露外籍家庭看護工最新的勞動狀態。數據顯示，家庭雇主聘僱移工前，雖有超過3成曾有聘僱本國看護的經驗，但最終因「經濟負擔考量」高達近3成選擇不續僱，轉而投向外籍人力 ；目前外籍家庭看護工平均每日工作時間長達10.1小時 ，且即便移工休假，仍有高達8成5的家庭須自尋替代方案，其中又以「家人親自照護」為最主要支柱 。

統計顯示，在薪資待遇，114年6月外籍家庭看護工平均經常性薪資為2.1萬元，若計入加班費，總計月薪約為2.4萬元，較前一年小幅增加400元，主因為合約期滿續聘後的調薪帶動 。針對工時與休假，看護工每日平均工作10.1小時 ，雖有65.8%的移工每月皆有休假，但以「每月休1天」者占31.7%為最多，顯示家庭對移工的高度依賴導致全面週休仍具挑戰 。

當移工休假時，家庭雇主的應對方案顯得相對單一，調查指出，有高達85.2%的雇主有替代方案，但高達66.9%仍由家人接手照顧，申請政府喘息服務或居家服務的比例僅占15.6% ；另政府推行的本國替代照顧人力費用補助，目前有46.7%的雇主表示願意申請，展現出家庭對於減輕長照負擔的迫切需求 。

在管理面挑戰上，有3成4的家庭雇主表示在運用移工時遭遇困擾 ，首要困擾以「語言不通」占比24.5%最高，其次為「愛滑手機、聊天」占10.1%，以及配合度不高等溝通困難9.2% 。

此外，針對製造業、營建工程業、農林漁牧業等事業移工的調查，受惠AI 商機帶動製造業需求，加上最低工資調升，114年6月事業單位移工經常性薪資平均3萬元，相較前一年增1100元，增幅達3.6% ，加班費平均達5100元，年增500元、增幅11.8% ，合計經常性薪資與加班費共3.5萬元，年增1600元 。

在工時表現，受到週休及國定假日較去年減少2天的影響，移工正常工時增至168.2小時 ；值得注意的是，受AI商機帶動，加班工時增至28.3小時，總工時來到196.5小時，年增約17.4 小時 。

此外，關於附加移工（外加就安費）引進情形，37.6%的事業單位申請附加移工，但其中近3成未足額引進，主因為引進移工已符合人力需要或成本考量 。

勞動部於114年7月至8月間辦理調查，回收8545份有效樣本，結果將作為未來移工引進與管理政策的重要參考依據，以期在滿足產業與家庭人力需求的同時，精進移工權益與管理效能 。

