經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅

總統賴清德今天出席宜蘭同鄉會致詞。（圖／翻攝畫面）

經濟超速達標 賴總統預期人均所得明年上看4萬美元

台灣經濟成長展望樂觀，總統賴清德在一場未公開的場合中，即席向與會人士詳細解說台灣經濟的內涵與展望，並釋出重磅預估數字。資深媒體人周玉蔻今（22日）於臉書上分享了這場演講的內容精華。

周玉蔻指出，賴總統在這場約26分鐘、全程以台語即席發言的演說中，內容紮實且未藉助演講稿或簡報。總統細數了台灣經濟發展的歷程與演變，從前總統馬英九時期未能實踐的「633」政策，到今年前三季台灣經濟成長率達到5%、8%、7%的亮眼表現。

最令人振奮的是，賴總統重申主計處今年9月發布的數字表示，台灣的國民年平均所得（人均GDP），可望在明年2026年就達到4萬美元的里程碑。周玉蔻特別強調，這個目標原本預期是在2030年才能達標，顯示台灣經濟成長的速度已大幅超前預期。

主計總處發布經濟預測，在經濟規模成長、新台幣升值兩大因素助攻下，明年人均GDP將首度突破4萬美元，達4萬1019美元。(示意圖)

大型企業貢獻良多 賴清德強調「國家有錢就要減稅」

在經濟表現亮眼、國家稅收豐沛的前提下，賴總統在會中多次強調政府的財政分配原則：「國家有錢，就要減稅，讓很多人不必繳稅；要照顧需要照顧的人。」總統指出，正是大型企業繳納了大量的稅收，讓政府有能力回饋社會。

賴總統進一步闡述，政府目前推動的私立大學學費補助給個別學生、長照服務、租屋補貼等政策，就是讓台灣民眾對於人均GDP衝破4萬美元的經濟成長有感的主要原因。周玉蔻對此表示肯定，並呼籲政府應貫徹執行，並多多讓大眾知道這些惠民政策。

友台的高市早苗當選日本首相，過去曾與總統賴清德會面。（圖／翻攝自高市早苗X帳號）

台日關係熱絡 賴清德幽默談論政要訪台

除了經濟議題外，賴總統在演講中也談及國際外交，特別提到美國總統川普和日本自民黨政要高市早苗對台灣的「真心友善、支持的事實」。

賴總統接著以幽默的方式陳述了台日關係的緊密故事，提到許多日本政要來台灣訪問的經驗。他特別點名：「石破茂來了，回去後當上首相；高市早苗來了，回去也當上了首相」，說到這裡，賴總統自己也忍不住笑了出來。這段插曲不僅活躍了現場氣氛，也側面展現了台灣與日本在政治上的友好與互動熱絡。

