經濟越差賺越多？麥肯錫：企業懂AI「4劇本」，催生3億營收新金雞
高階主管一旦被創業生火，就很難澆熄熱情。
麥肯錫最新調查研究發現，已建立新業務的公司領導者會想要開創更多的新業務。研究發現，在過去5年內推出新業務的公司——也就是全新的產品、服務或業務，而非改版升級，最後成為新的收入來源——相比其他公司，更有可能將業務創建列為優先重點工作。受訪的高階主管表示，創業的回報十分快速且所需的投資比以往更少，而且建立的業務愈多，成功案例也愈多。
調查結果更顯示，企業的業務創建能力整體而言已逐漸成熟。在第6年調查中，受訪者回報的新業務比往年更早實現更大規模營收。同時，成功業務創建者所採用的作法已超越了往年所認定的成功因素，例如擁有C級主管的支持和充足的財務資源。
特別是創業有成的公司現在都用AI等技術來推動新業務的開創，且許多受訪者表示，數據及AI驅動的創業是他們未來的發展方向。
目前的總經環境，面臨地緣政治的動盪及貿易政策的改弦易轍，在在需要企業領導人的關注，2025年以來已為企業帶來不少挑戰。消費者信心跌至平均以下，反映出普遍的經濟不確定性。儘管存在這些潛在障礙，受訪的企業主管者仍表示，有新業務創建經驗的公司仍將繼續努力。
事實上，有經驗的業務創建者正準備加碼投資。在過去5年內建立過新業務的公司領導人可能在最近1年內提高新業務創建的優先順位，而他們這麼做的可能性比其他公司領導人高出13倍。對於58％的有經驗的業務創建者而言，新業務創建是他們的前5大優先事項之一，顯示有了新業務創建的經驗，公司更有動力持續投入於此。
經濟愈差愈賺，新業務成功率達5成
在計算過風險後，選擇創建新業務的公司通常都會成功。過去幾年調查中，有43％至44％的受訪者表示他們的新業務達到或超出母公司對成長或規模的預期； 最近1年的調查這一比率已接近50％ 。
而他們的新業務也產生可觀的收入。 今年受訪者回報的新業務中，年營收超過1,000萬美元（約新台幣3.1億元）的比例更高。61％的受訪者表示他們的新業務已達此標準，高於2023年的45％ 。
再細看可發現營收介於5,000萬至1億美元者幾乎翻倍，營收低於100萬美元的新業務也相對減少。調查指出，新業務創造價值的速度比往年更快。受訪者表示，年營收超過1,000萬美元的新業務的平均年齡已縮短至約2年半，相較早期研究中的平均年齡超過3年。
此外，創建新業務的數量愈多愈好。業務組合如果涵蓋許多不同事業，公司回報的獲益也更高。在過去5年內推出3個以上新業務的受訪企業領導人有59％表示，公司從業務創建中獲得的收入已超過整個企業總收入的10％；相比之下，僅推出1個新業務的公司只有32％的受訪者達到這個水準。
另一項洞察是， 企業對新業務創建的投資十分謹慎 。調查發現企業會根據經過驗證的概念或現有資產來創建新業務，大多數情況下仍然留在他們熟悉的行業內，並利用AI技術提高創建業務的效率；現在AI技術讓企業僅用少數員工就能創造顯著價值。因此他們能用較低的投資水位實現損益兩平，這點在創建最多新業務的公司中尤為明顯。
去年，新業務達到收支平衡所需的加權平均投資約為1.25億美元，今年已大幅下降至7,700萬美元。這相當於2025年核心組織年收入的約2％作為投資，以實現收支平衡。
創業經驗最豐富的公司，即過去5年內創建至少3個新業務的公司，他們的受訪者所回報的新業務績效也最豐碩。 這些受訪者表示，在達到收支平衡之前，每投入1美元就能產生1.9倍的收入，而僅創建1到2個新業務的公司則為1.3倍。
許多高階主管表示，其公司已在打造新業務的各樣工作中廣泛使用AI，並預計在未來數年有更多應用AI的方式。過去12個月在新業務創建上最常見的用法包括提升工作流程效率、監測新業務擴張等營運面向；也涵蓋更具創意的應用，例如產生新業務構想或制定行銷活動。我們愈來愈常看到，AI代理能在整個新業務打造流程中提供支援：從創意發想到首版原型，再到擴大進入市場的計畫，使企業能以少數員工建立數百萬美元的事業。
另一方面，新業務營收愈高的公司，AI使用也愈進階。那些表示把AI用在更複雜創業工作的企業（像是以AI為核心價值訴求來打造全新業務、驗證早期商業概念等來精進進入市場方式），其新業務營收規模，是只把AI用於初階工作者的2倍，更是少數表示企業不使用AI者的4倍。
而經驗最豐富的「連續創業者」，即在過去5年打造超過3個新業務的企業，最有可能是進階的AI使用者。這些公司有72％的受訪者表示將AI用在較複雜的工作上。相較之下，創建較少新業務的公司，此一比率僅有60％。
就算新業務的主軸不是AI，幾乎所有預期自己公司未來5年會打造新業務的受訪者也認為，公司會使用AI來輔助；僅有3％的受訪者認為其公司不會使用AI來協助未來數年的新業務建造。此外，84％的受訪者表示，未來5年其公司會需要把AI或自動化整合進新業務的創建流程中。
新業務要成功，先把「人才」搞定
新業務的成功與否，取決於打造新業務的人才、文化和技術。過去5年來，企業在建立新業務的基本操作方面已有所進步，而現在也意識到「把人搞定」是預示成功的領先指標。
去年，成功的新業務創建者最顯著的特質還是最高主管的贊助、專用資金，以及系統化的監控與評估等。然而最新調查顯示，這些已成為「基本功」， 反而是員工相關的能力，例如技能提升的能力，以及使用最新技術的能力，才是真正區別成敗的因素 。
對於企業領導者，創建新業務是策略要務。大多數受訪者仍預期在未來12個月內，創建新業務會是其組織追求的最重要策略行動之一，與2024年的情況一致。正如研究所見，受訪者普遍預期會在未來5年內創建以數據、分析或AI為核心的新業務，在科技、媒體與電信業、金融服務業及先進製造業中尤為明顯。
創建新業務也是當前企業從AI中捕捉價值的4種常見方法之一：
透過將新的AI驅動功能嵌入現有產品和服務中進行創新。
透過產品或商業模式將數據變現。
建立一個全新的AI原生業務部門。
利用最先進的AI工具和技術重塑整個組織的業務組合。
企業領導者也有信心新業務在未來5年會對整體企業收入產生正面貢獻。過去5年內建立的新業務在各行業中平均貢獻了約12％的整體企業收入。展望未來，受訪者預期將在未來5年內增長至約19％。
在經濟不確定時期，企業領導者往往會回頭關注期獲利能力，推遲如新業務創建等長期成長的計畫。然而，這可能是代價高昂的錯誤。投資新業務創建的公司，特別是那些能用AI來提高業務啟動效率的公司，較可迅速創造符合或超越預期的新收入來源。
這種成功會催化更多的成功。一旦企業領導者成功創建了一個新業務，他們會渴望打造更多新業務。相比之下，只是「淺嘗即止」的企業，就無法達到與重複創業者相同的成功水準。重複創業者能夠以與其他公司相似的投資規模，開發出收入更高的新業務。
企業領導者把火力集中於成功機率更高的新業務，在創建新業務方面的能力也比以往更純熟。尚未起步的公司，可以從培訓員工著手，使其掌握拓展新業務所需的技能。
責任編輯:蘇柔瑋
