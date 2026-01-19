經濟部亞灣智慧大樓上梁 將成5G AIoT產業聚落

高軟二期亞灣智慧科技大樓今上梁，預計於年底完工。經濟部園管局提供



經濟部產業園區管理局今（19）日宣布，位在高雄軟體園區第二園區的「亞灣智慧科技大樓」今天舉行上梁典禮，預計今年11月完工，將吸引逾30家企業進駐、創造840個就業機會，帶動年產值17億元，擴大南部5G AIoT產業聚落與就業機會。

園管局長楊志清表示，投資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」是高軟第二園區的重要工程，今天舉行上梁典禮也是園區發展的重要里程碑；未來將結合嘉義、台南、高雄至屏東等地的產業與科技園區資源，打造半導體S廊帶南部核心。經濟部也將攜手高雄市政府積極招商，提供產業創新與青年就業的理想環境。

廣告 廣告

園管局長楊志清詞表示，智科大樓上梁，將創造更多產業空間，強化亞洲新灣區AI科技聚落。經濟部園管局提供

高軟園區原有空間已趨飽和，行政院在2021年核定擴區計畫，由經濟部園管局開發利用原高軟一期北側中油公司2.45公頃土地，推動第二園區計畫，並區分為A、B、C三大坵塊辦理招商。

園管局指出，亞灣智慧科技大樓位於亞洲新灣區港灣旁的A坵塊，是率先動工的大樓，投資26億元興建，為地下3層、地上11層鋼骨結構建築，總產業空間逾1萬坪，規劃共創實證場域、商業與生活複合功能。

目前鋼構結構體已完成吊裝，預計今年11月完工，2027年第3季交屋啟用。B、C區域也正同步招商，將引進更多智慧應用及新興產業廠商。

園管區表示，亞灣智慧科技大樓將作為南臺灣智慧產業升級的標竿建設，成為串聯南部半導體與AIoT產業的重要據點，助力國家創新發展戰略落地，並為高雄打造全新的經濟成長引擎。

更多太報報導

經濟部助中小企業導入AI 企業主：像「聘5博士級研究助理」 營收成長1倍

【圖解出口3-2】一顆記憶體逆襲！ 韓國一躍成我國最大逆差市場

【圖解出口3-1】10年風水轉！台灣出口質變 這些產業消長最鉅