中央社

經濟部人事異動 陳佩利接任貿易署副署長

The Central News Agency 中央通訊社

（中央社記者曾筠庭台北26日電）經濟部今天表示，產業發展署副署長陳佩利將接任國際貿易署副署長，預計將在11月27日到任，藉此促進跨機關人才交流與養成。

經濟部表示，陳佩利除具備豐富實務及行政經驗外，亦嫻熟產業及科技國際合作業務。轉任國際貿易署副署長後，將協助貿易署推動雙邊經貿合作、拓展出口及市場多元化、強化貿易管理與經濟安全，並參與國際經貿組織等重要業務。

根據經濟部提供訊息，陳佩利為國立台灣大學政治學系碩士學位，自84年通過公務人員高等考試二級考試以來，歷任經濟部工業局編審、科長、科技部專門委員、經濟部投資業務處副處長、工業局主任秘書及產業發展署副署長等職務。（編輯：潘羿菁）1141126

其他人也在看

疾管署主任指使技工煮飯？　調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」

疾管署主任指使技工煮飯？　調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」

疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。

中天新聞網 ・ 2 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠

賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠

國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。

中時新聞網 ・ 1 天前

疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處

（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。

中央社 ・ 1 小時前

台南稽查含蘇丹紅化粧品　封存5977支潤唇膏

（中央社記者楊思瑞台南24日電）衛生福利部食品藥物管理署今日公布「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批含化粧品禁用色素蘇丹4號，台南市衛生局依清單稽查相關業者，初步封存5977支潤唇膏。

中央社 ・ 1 天前
賴總統投書　白宮前國家安全顧問：台灣川普雙贏｜#鏡新聞

賴總統投書　白宮前國家安全顧問：台灣川普雙贏｜#鏡新聞

賴總統投書華盛頓郵報，捍衛國家主權，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩也讚揚，這對台灣還有川普來說是雙贏。不過外交人士很表達肯定，認為台灣與國際潮流同步，但也相當好奇，台灣的在野黨立場又是如何？ 民進黨立委王定宇跟藍白喊話，不要再擋特別預算。賴士葆則是提問，這些預算到底要花在哪裡要講清楚。

鏡新聞 ・ 4 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡　親友悲慟證實：遺體將運回大馬

享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡　親友悲慟證實：遺體將運回大馬

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘

運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘

運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。

放言 Fount Media ・ 5 小時前

桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢

今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。

自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 7 小時前

經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」

大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。

中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈

NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈

日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不

緯來體育台 ・ 3 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

EBC東森新聞 ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...

styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」　天氣轉晴倒數

一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」　天氣轉晴倒數

中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃

早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃

加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝

食尚玩家 ・ 11 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴

黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴

藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了

曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了

體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。

FTV Sports ・ 7 小時前