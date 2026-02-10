經濟部今邀9大本土車廠開會 美製車關稅調降到零關稅？車商看法曝光

經濟部今（10）日下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會及中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等九大本土車廠，共同討論關稅調整對產業的影響。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 傳台美對等貿易協定（ART）可能在農曆春節前簽署，市場關注美製進口車是否會降至零關稅。經濟部今（10）日下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會及中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等九大本土車廠，共同討論關稅調整對產業的影響。

經濟部長龔明鑫今下午親自主持「汽車製造產業座談會」；勞動部長洪申翰則規劃 12 日邀請主要車廠工會進行座談。業界分析，美製車扣除關稅仍要負擔貨物稅及營業稅，不太會出現大幅調降，不過純美製電動車特斯拉（TESLA）應是主要受惠對象。

《TVBS新聞網》指出，業者人士指出，因調降關稅僅針對美國，且進口車仍需負擔約 25%～30% 貨物稅及 5% 營業稅，短期內進口車價格不會受關稅調降影響，只有福特、野馬等純美製車才有望下調，特斯拉應是主要受惠對象，進而帶動電動車市場。但目前，台灣特斯拉未有降價相關消息。

業者人士認為，若美製車零關稅，最受衝擊的，是落在 80～110 萬元的國產車。扣除特斯拉，目前美製車台灣市佔率不高，因車體大、油耗高，較不受台灣人喜愛，市占率約僅占 1% 。若價格調降幅度不高，難以影響國人購車偏好。不過業界更關注的是，後續日系車和歐系車是否因此調降關稅。

國產車業者也提醒，車市、車價短期影響有限，長遠來看，汽車產業擔心的是上下游供應鏈的結構性風險，基層勞工、本土零件廠商、國產車保修體系內需產業被影響程度。台灣零組件產值集中在少數 AM 廠商，2,700 家零組件廠商大多都是本土中小企業零件廠，車廠可能因量少、成本增加減少生產，產生結構性問題。如何轉型升級、增強內需韌性都很重要，希望政府能端出相對應的配套措施。

