經濟部修正《能源管理法》 納管5MW以上AI資料中心

因應AI資通訊產業用電快速攀升，為確保相關能源設施可採用高效率設備，經濟部公告修正《能源管理法》3項子法規定，從11月5日起，能源使用數量達5MW以上之超大型與主機代管資料中心，必須於新設或擴建階段，就採用最佳可行技術，以優化節能設計提升能效。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，「納管的就是比較大型的就是5MW以上，然後它是屬於業者它自己設的，或者是說有一種就是叫主機代管，這些資料中心都是這次我們納管的對象。」

能源署表示，這是參考歐盟資料中心能源效率準則規範，訂出資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理、整體能效等7大檢核項目，並以能源使用效率PUE作為效率指標，例如超大型資料中心不超過1.3，主機代管資料中心不超過1.4。

台灣經濟研究院所長陳詩豪指出，「對企業來講，『電』理論上是他們最大的成本，就是成本是最高的，所以透過這個模式是，希望假設來台灣投資的業者，在執行上我們都相互的去針對這個議題做個討論，對於資料中心的成本的降低，其實也是有好處的。」

外傳雲端三巨頭、亞馬遜、微軟和Google將在台灣設置或擴建超大型資料中心，對此能源署不予證實。

至於先前台電曾表示，5MW以上資料中心難以在桃園以北設立，能源署回應指出，實際上還是要看台電線路配置，新規上路後，業者須先提出「能源使用說明書」，並送經濟部核准後才能進行。