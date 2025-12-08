經濟部優良市集暨樂活名攤評選 宜蘭市各市場成果亮眼共奪73顆星

▲宜蘭市長陳美玲頒獎獲選業者鼓勵再接再厲合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】經濟部2025年優良市集暨樂活名攤評選出爐，宜蘭市公所輔導各市場參與成果豐碩！本次共榮獲優良市集1處、樂活名攤20家，總計獲得73顆星級的亮眼成績。宜蘭市長陳美玲與有榮焉在市場管理所長吳鳳元陪同，親赴各市場得獎攤張貼紅榜祝賀，8日上午並特別在圖書館梯廳頒贈獎狀及獎勵金給獲選業者，鼓勵業者再接再厲，爭取來年更高星等評級。

▲陳美玲市長祝賀綠九市場日展菓菜行再度摘下五星名攤。

廣告 廣告

今年綠九市場再度蟬聯「4星優良市集」佳績，維持高水準表現。在「樂活名攤」部分，綠九市場「日展菓菜行」續摘5星評級，而由東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑經營的「茶水攤」首次榮獲5星名攤殊榮，為東門夜市增添光彩。綠九市場「武強肉號」亦表現亮眼，由3星晉升為4星，展現持續精進的成果。另綠九市場「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、東門夜市「自己來紅茶鮮乳」及南館市場「市場內壓磚奶酥早午餐」，也都4星衛冕成功。

▲綠九市場各獲獎業者與前來祝賀陳美玲市長留影。

▲陳美玲市長祝賀東門夜市茶水攤獲獎五星殊榮。

在3星樂活名攤部分，共有多家攤商傳來捷報，包括綠九市場「金和小吃部」與「漢唐衣坊」；東門夜市「北回木瓜牛奶」、「西瓜王子鮮榨果汁」、「周媽蔬食堂」、「金鑽紅茶冰」、「阿諾可麗餅」、「雀弟可麗餅」及「雞老爺鹽水雞」；北館市場「內巷咖啡」與「宜蘭二哥鯊魚煙」。此外，東門夜市「蓋好喝x元鮮壽司」榮獲2星樂活名攤，展現市場多元特色攤位的活力與潛力。

▲陳美玲市長到南館市場祝賀得獎業者。

▲陳美玲市長祝賀北館市場得獎業者與北館自治會長呂禮盈(右)留影。

市長陳美玲表示，感謝各市場、夜市自治會及攤商長期以來的努力與配合，讓宜蘭市的傳統市場及夜市展現嶄新風貌。今年包含優良市集與樂活名攤在內，宜蘭市星光閃閃，共摘下73星級佳績，充分體現市場業者與市公所合作無間，以及攤商持續追求自我品質提升的決心與成果。(照片記者林明益翻攝)

▲綠九市場與北館市場兩家「宜蘭二哥鯊魚煙」同時獲獎與頒獎市民代表林雨蒼留影。