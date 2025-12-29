經濟部公告最低工資補貼要點 明年1/15起受理申請

明年最低工資將漲，經濟部今天(29日)公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」，針對營業額減少10%以上的製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼新台幣910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔，並將於明年1月15日起受理線上申請至6月30日，或至經費用罄為止。

勞動部9月26日召開最低工資審議會，拍板明年1月1日起，每月最低工資由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調整為196元，且考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔，為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲差額補貼。

經濟部表示，為執行補貼，勞動部已於12月18日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託經濟部產發署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，相關作業要點今天正式公告。

經濟部說明，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍的事業，其營業額符合今年5及6月至明年3及4月的任一期(2個月)，較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予2026年1月至6月期間補貼，全職員工每人補貼上限5,460元(每月910元*6個月)、部分工時員工每人補貼上限2,880元(每月480元*6個月)。

經濟部指出，申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書(含申請事業基本資料、投保證號等)及申請事業存摺影本，補貼作業要點，詳情可至經濟部產業競爭力發展中心網站(https://assist.nat.gov.tw)查詢，如有其他疑義，可撥打0800-000-257，有專人提供服務。