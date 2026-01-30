經濟部公告活動斷層地質敏感區 通過2地區

▲木屐寮斷層範圍位於台南市境內，通過台南市白河區，總面積約2.6平方公里。（圖／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部地質調查及礦業管理中心今（30）日公告，將位於台南市境內，通過台南市白河區，總面積約2.6平方公里的「木屐寮斷層」，以及位於台中市及南投縣境內的「大茅埔─雙冬斷層」列為活動斷層地質敏感區，希望社會預先瞭解土地的地質環境狀況，因地制宜規劃開發事宜，設計必須考量補強措施。



木屐寮斷層範圍位於台南市境內，通過台南市白河區，總面積約2.6平方公里。



大茅埔─雙冬斷層範圍位於台中市及南投縣境內，通過台中市和平區、東勢區、新社區、太平區，南投縣國姓鄉、草屯鎮、中寮鄉、集集鎮、水里鄉以及鹿谷鄉等10處行政區。





▲大茅埔─雙冬斷層範圍位於台中市及南投縣境內，通過台中市和平區、東勢區、新社區、太平區，南投縣國姓鄉、草屯鎮、中寮鄉、集集鎮、水里鄉以及鹿谷鄉等10處行政區。（圖／經濟部提供）



地礦中心說明，自2014年起依《地質法》針對全國活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍陸續進行地質敏感區調查及劃定公告。

而地質敏感區為土地開發、防災與保育重要資料，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。



此外，地質敏感區以外地區若有土地之開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。



地質敏感區相關書圖文件中載明了地質敏感區範圍內之地形、地層性質等資訊，可至本部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站「地質法專區」參閱及下載。

