經濟部公告4/1起 鬼頭刀2冷凍產品出口須經農業部核准

經濟部國際貿易署今天(13日)公告，4月1日起將俗名鬼頭刀的鱰魚冷凍產品，包括「冷凍鱰魚」及「冷凍鱰魚片」增列輸出規定代號，這兩類產品出口前應先經農業部核准。

經濟部說明，鬼頭刀是我國沿近海重要經濟水產品，年均出口量為新台幣6億元，其中，逾80%外銷美國。而農業部為輔導產業符合市場國對進口水產品可追溯管理的規定及捕撈規範，因此訂定「鬼頭刀出口應遵行事項」，並定自今年4月1日生效。

經濟部表示，為加強鬼頭刀出口管理，農業部請經濟部針對「冷凍鱰魚」及「冷凍鱰魚片」等2項貨品增列輸出規定代號「441」，本案貨品出口前，應先經農業部核准，並檢附農業部同意文件。而經洽據財政部關務署，海關在實務執行面可配合辦理，故增列此輸出規定。