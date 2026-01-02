經濟部公布今年綠能躉購費率 傳統地熱維持階梯式費率

經濟部於今天(2日)公告今年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，大部分費率皆如先前預告草案維持不變，不過，在傳統地熱方面，考量國內商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定性，決議維持階梯式躉購費率機制，1瓩以上不及5,000瓩前10年費率每度新台幣7.2498元，後10年為每度3.5457元；而5,000瓩以上傳統地熱，前10年費率每度5.7941元，後10年為每度3.4731元。

在光電方面，躉購費率皆維持2025年下半年水準，在10瓩以下屋頂型光電仍為每度5.6279元，500瓩以上屋頂型光電則每度3.6236元；地面型光電在1瓩以上，每度3.5037元；水面型光電(浮力式)1瓩以上，每度3.8948元。

風電方面，陸域型風電1瓩以上不及30瓩者，每度7.411元，而30 瓩以上則隨著是否具備LVRT及HVRT功能者，每度價格落在2.098到2.1299元；離岸風電則因售價全面市場化，由開發商與購電者洽簽購售電合約(CPPA)，因此不再公布躉售費率。

經濟部指出，今年度躉購費率獎勵及配套措施重點在於延續再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，擴大再生能源設置誘因。其中，針對太陽光電，新增汰舊換新機制；針對傳統型地熱發電設備則決議維持階梯式躉購費率機制。

經濟部表示，草案預告及預告聽證會議時，外界關切的各項議題，包括浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，此次審定會都依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論，後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。

經濟部強調，今年度躉購費率審定作業是秉持公平、公正、透明及嚴謹程序，合理訂定符合我國發展環境的再生能源電能躉購費率及相關獎勵及配套措施，其聽證及審定會相關會議紀錄已公告於能源署網站供民眾查閱，未來將持續完善制度設計，為我國再生能源穩健發展奠定良好基礎。(編輯：宋皖媛)