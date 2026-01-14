經濟部公布新人事 2單位副署長皆由主秘升任

經濟部公布產發署副署長由主秘陳國軒升任、中小及新創企業署副署長由主秘李佳瑾升任。廖瑞祥攝



經濟部人事處今（14）日公布，已核定經濟部產發署副署長由現任主任秘書陳國軒升任，中小及新創企業署副署長也是由現任主任秘書李佳瑾升任，2項人事案皆是內升。

經濟部表示，陳國軒現年54歲，國立臺灣工業技術學院電機工程技術研究所碩士，81年特種考試技術人員考試乙等考試電子工程類科考試及格，曾任工業局（產業發展署前身）知識服務組簡任技正、電子資訊組簡任技正、副組長、產業發展署電子資訊產業組組長及主任秘書等職務，並榮獲經濟部114年模範公務人員，熟稔產業政策業務，未來將借重其豐富完整之學經歷經驗，協助產業發展署推動全國產業創新升級、轉型，輔導廠商強化經營體質等重大業務。

李佳瑾現年48歲，東吳大學經濟學系碩士，國立臺灣大學經濟學系學士，96年公務人員高等考試三級考試經建行政類科及格，曾任中小企業處（中小及新創企業署前身）專門委員、財務融通組副組長、組長、中小及新創企業署財務發展組組長及主任秘書等職務，學經歷豐富完整；經濟部表示，未來將借重其在經濟、財務及企管等領域之專業長才，協助推動中小企業發展業務。

