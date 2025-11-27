經濟部公布產創條例子法 個人投資新創減稅範疇明定無人機系統
經濟部產業發展署今（27）日公布《產業創新條例》部分子法，有關23條之2的「個人投資新創事業公司所得減除辦法」，將範疇鎖定在機器人、人工智慧、無人機系統等領域。
產發署表示，產創條例第10條之1、第23條之1、第23條之2已在今年5月7日奉總統修正公布，經濟部與財政部會同修正各相關子法，其中第23條之1子法於11月20日發布，今天則發布第10條之1及第23條之2的子法。
經濟部表示，本次產創條例修正案大幅放寬適用範圍，第10條之1設備投資抵減，增納AI及節能減碳項目，金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。
在鼓勵投資新創租稅優惠方面，第23條之1將有限合夥創投事業實收出資額門檻調降為1.5億元，並提高投資新創的比重。
第23條之2放寬新創設立年限為5年，個人投資門檻調降至50萬元，屬國家重點發展產業者，所得額減除上限提高至500萬元。
各子法修正重點方面，針對10條之1的「公司或有限合夥事業投資智慧機械與第五代行動通訊系統與資通安全人工智慧產品或服務及節能減碳抵減辦法」，除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，也新增了AI及節能減碳項目。
針對新項目，明確訂定設備或服務必須具備的技術元素或功能範圍，如具AI算力的推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上的高效能電動機、一級效率等級之高效能空氣壓縮系統等。
考量軟體訂閱制已成為普遍的商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。
為明確規範新舊法的適用期間，讓企業得以遵循，明定自2025年1月1日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。另增訂業者應於訂購日次日起2年內完成交貨或提供技術服務，並於交貨年度申請抵減，如遇特殊情形，未能於期限內完成者，得於期限屆滿前申請展延1次，最長不得超過2年。
針對23條之1的「有限合夥組織創業投資事業租稅獎勵適用辦法」，為鼓勵小型有限合夥創投事業投資新創，將實收出資額門檻由3億元調降為1.5億元，並為導引資金更多、更早挹注於新創，規定有限合夥創投事業設立第3至5年累計投資新創金額占實收出資額之比率，從30%提高至50%，期加快新創取得資金協助。
針對23條之2的「個人投資新創事業公司所得減除辦法」，配合修法新增國家重點發展產業的規定，明定重點產業適用領域範疇包括有機器人、人工智慧、無人機系統等。
配合新創設立年限自2年延長為5年，新增管理規定，增訂新創須就募資資金擬具投資計畫，且計畫完成後要申請完成證明，均由各中央目的事業主管機關核發，期加速新創將募得資金投入營運所需、及早完成投資。
產發署也表示，為讓業者能夠清楚了解申請程序、申請期限以及相關事項，各子法已明確規範資格門檻、支出適用範疇、申請流程和審查相關規定。為確保業者能夠順利申請適用，產發署會一併修正書表文件與更新設備投資抵減申辦系統（網址：www.idbtax.org.tw），前開資訊將公布於本部產發署網站上，方便業者隨時查詢。
更多太報報導
【更新】台積電前高層羅唯仁涉違國安法 智財分署發動搜索查扣財產粗估逾20億
羅唯仁疑為美國籍 台積提告也沒用？龔明鑫這樣說
羅唯仁被爆「退休前一天主動參與機密會議」 延退8年創台積電紀錄
其他人也在看
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 13 小時前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
「先股後房」央行打亂投資盤？！建商減量也不降價...老手曝「買家追高不追低」繼續撐吧｜房市觀點
央行近2年的房市調控政策不斷，尤其去年9月的第七波信用管制直接讓購屋人很難借錢，直接讓房市買氣冷卻超過1年，終於在建築貸款、買賣移轉棟數等各項數據都讓人很有感，那麼接下來的大哉問是什麼呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 1 天前