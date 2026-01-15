經濟部公布統計 2025年核准中資來台、赴中投資案皆大減逾5成
經濟部投資審議司今天(15日)發布2025年全年核准投資案統計顯示，兩岸投資案件大幅下降，累計2025年核准對中國投資241案，金額為14億9,887萬美元，較上年同期減少58.98%；另一方面，核准中資來台投資件數僅19案，金額為1億274萬美元，較上年同期也大減65.43%。
在對外投資方面，投審司指出，2025年全年核准(備)對外投資件數為817件，投(增)資金額達384億3,226萬3,000美元，較上年同期減少14.47%。
至於僑外資來台投資，投審司表示，2025年全年核准僑外投資件數共2,216件，投(增)資金額共113億9,281萬9,000美元，年增44.98%，創近10年來第3高。
投審司指出，回顧2025年核准的重大投資案，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以20億2,061萬美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7,151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW(CAYMAN) HOLDINGS COMPANY約以2億6,807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以2億1,222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案，顯示我國投資環境仍受高度肯定。(編輯：宋皖媛)
