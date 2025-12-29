經濟部公布製造業最低工資補貼 全職每人每月910元

記者郭曉蓓／臺北報導

為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成的衝擊，經濟部今（29）日公告製造業最低工資補貼作業要點，針對營業額減少10%以上的製造業者，提供全職員工每人每月補貼臺幣910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最長補貼6個月，明年1月15日起開放受理申請。

勞動部今年9月26日召開最低工資審議會，決議自明年年1月1日起，每月最低工資由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調整為196元。考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔，為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲的差額補貼。

經濟部與勞動部115年合作推動製造業最低工資補貼，依補貼規定，此次申請對象須依法完成公司、商業或有限合夥登記，並具製造業稅籍，114年5、6月至115年3、4月期間任一連續2個月營業額，較前一年同期減少10%以上者，可申請補貼。補貼期間以115年1月至6月為限，全職員工每人補貼上限為5460元（每月910元乘上6個月），部分工時員工每人補貼上限為2880元（每月480元乘上6個月）。

經濟部表示，補貼申請期間自115年1月15日起至6月30日止，或經費用罄為止，採線上申請方式辦理。申請應備資料包含申請書(含申請事業基本資料、投保證號等)及申請事業存摺影本，相關補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢，或撥打0800-000-257洽詢。