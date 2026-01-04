經濟部公布113年工廠校正營運表現 桃園工業產值4兆4589億元再創全國新高

桃園市政府。





桃園市政府經濟發展局表示，根據主辦單位經濟部統計處114年12月中旬工廠校正及營運調查統計，桃園市113年工廠營業收入總額逾4兆4,589億元，較前112年的4兆735億元，增加3,854億元，成長率將近 9.5%，大幅領先其他五都，顯示桃園市作為全台製造業基地的核心價值與市場競爭力。

另在反映未來生產潛力的「當年固定資產增購金額」方面，桃園市113年投入高達2,684億元，相較於112年的2,394億元 ，增加了290億元；在就業貢獻方面，113年底全市工廠員工總數達54.8 萬人，高居全國首位，為全台家庭提供穩定的就業機會。

經發局說明，桃園產業鏈完整且多元、人才豐沛、交通便利、物流暢旺，為企業投資首選，為持續提升桃園工業競爭力與投資環境，市府設立有「桃園投資服務中心」，推動一站式投資服務，提供企業從「覓地、建廠擴廠、覓才、覓財、營運、轉型研發到開拓新商機」等各階段協助，簡化行政流程，吸引更多國內外資金與技術進駐，持續強化桃園工業競爭力。

(相關資訊請參考經濟部114年12月12日工廠校正及營運調查初步統計附表3 https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=121353)





