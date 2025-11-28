經濟部公布115年度綠電躉購費率草案 受環評3法衝擊 光電費率維持不變

經濟部能源署公告115年度再生能源躉購費率草案，因光電法規加嚴，明年光電費率維持不變。李政龍攝



經濟部能源署今（28）日公布115年度各類別再生能源電能躉購費率草案，考量到近期光電設置法規變嚴，初步共識明年光電躉購費率皆維持今年下半年水準，10瓩以下屋頂型光電仍為每度5.6279元。

115 年度太陽光電發電設備電能躉購費率草案。能源署提供

至於其他再生能源費率，陸域型風電微幅上調；離岸風電則未公布躉購參考價格。能源署副署長吳志偉解釋，考量到離岸風電部分遴選場址尚未簽約，今年仍公布，但如今相關開發商皆已完成簽約，且離岸風電售價已全面市場化，由開發商與購電者洽簽購售電合約（CPPA），明年就不再公布。

生質能中的沼氣發電費率維持不變；固態生質燃料及國內農業剩餘資源從今年的5.1407元上修至明年5.1580元；其他生質能維持不變。

一般及一般事業廢棄物發電躉購價格則下調，吳志偉表示，根據環境部提供的成本參考資料，相關成本已下降，故而由今年3.9482元調降至明年的3.7263元。

小水力發電的低級距不變，1瓩以上至100瓩、100瓩以上至500瓩皆維持今年4.9548元、4.8936元的費率；但原本500瓩以上至2,000瓩，以及2,000瓩以上不及20,000等二個級距，明年則合併為500瓩以上至 20,000 瓩的單一級距，費率也整合為4.2285元。

吳志偉說明，考量到小水力開發受限地型環境，不容易因裝置容量放大而降低發電成本，故而整併高級距，將費率統一。

115年度再生能源（太陽光電除外）發電設備電能躉購費率草案。能源署提供

地熱則改革為傳統型、次世代兩種類型，前者費率為1瓩以上不及5,000瓩每度5.8615元，5,000瓩以上4,9242元；次世代即深層地熱，每度高達8.5522元，以反映深層地熱探勘成本。

海洋能發電躉購費率不變，維持每度7.3200元。

經濟部表示，115年度躉購費率草案歷經3場次審定會議、9場次分組會議（太陽光電，地熱、生質能及小水力，風力及海洋能各3個場次）縝密討論，並將循例於今年12月中旬辦理「115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，廣邀社會各界參與並提供寶貴意見。後續將再召開審定會針對各界意見予以討論，加速完成審定作業及費率公告程序，以利業者進行投資規劃。

