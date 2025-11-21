經濟部准了！ 輝達砸10億元設台灣「子公司」

輝達在台設立子公司（總部）申請案，經濟部投審司證實2個月前已核准，今天再核准提高投資金額至新台幣10億元。

美商輝達（Nvidia）台灣總部將落腳北士科T17、18，並設立子公司，經濟部今（21）日證實，9月26日已核准輝達在台設立子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，今天再核准提高投資金額至新台幣10億元。

經濟部表示，投審司9月26日已核准Nvidia設立「台灣輝達經典股份有限公司」，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等，這項新申請案今天正式核准。

廣告 廣告

投審司進一步說明，投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查，符合外國人投資條例的規定。

輝達目前在台已有三家以「分公司」型態登記的據點，包括香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司、英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司、新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司。

此次輝達改向台灣申設「子公司」，等於成立一個在法律上能獨立承擔權利義務的本地法人，未來可自主持有資產、進行大規模採購、簽訂複雜合約，並更靈活處理在地稅務與研發支出，意味著輝達在台布局將從市場試水溫，正式邁入深度營運階段。

輝達海外總部將落腳台北市北士科T17、T18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。台北市副市長李四川今天表示，昨晚已跟新壽達成共識，北市地政局、法務局協商沒意見，新壽下午舉行臨時董事會後，預定下周簽訂解約協議書。