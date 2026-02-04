經濟部助攻！友達搶進低軌衛星 股價亮燈漲停





經濟部產業技術司3日表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」第2次決審會議通過友達光電股份有限公司、超象科技股份有限公司及映智科技股份有限公司等3項研發計畫。受此消息激勵，友達（2409）今日股價跳空上漲，鎖漲停來到15.15元，映智（6563）也來到30元，漲幅10.21%。

經濟部表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」涵蓋衛星通訊、智慧醫療及高安全身分驗證等關鍵應用領域，將結合我國在顯示製程、半導體、感測器與人工智慧等產業優勢，推動高附加價值產品與自主關鍵技術研發，協助產業跨域應用、拓展國際市場，強化臺灣在新興科技與高安全應用領域之競爭力。

廣告 廣告

經濟部說明，友達光電「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，因應低軌寬頻衛星應用由固定式家戶聯網設備，逐步擴展至車用、海事及航空等移動式通訊情境之國際趨勢，開發全球首款兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品。該計畫結合友達在顯示與材料技術的深厚基礎，並攜手低軌衛星射頻晶片技術夥伴，突破傳統天線於外觀整合與應用場域上的限制，可廣泛導入衛星通訊與汽車電子領域。相關成果將協助我國面板產業切入高附加價值市場，促進跨域整合與產業升級，提升國際市場競爭力。

經濟部提倒，在智慧醫療領域，超象科技股份有限公司「超音波CMUT感測器、發射晶片與AI影像判讀之整合研發計畫」，針對現行手持式超音波設備影像解析度不足、操作高度仰賴臨床經驗及系統功耗偏高等問題，攜手國內產學單位共同開發新世代智慧超音波核心模組。計畫整合新型超音波感測器、高效率晶片與人工智慧影像判讀技術，透過軟硬體系統整合設計，讓手持式超音波設備在體積小、耗電低的情況下，仍能呈現更清晰的影像，並協助醫師快速做出一致且準確的判斷。相關成果可廣泛應用於臨床診斷與醫學教學場域，提升第一線醫療人員的使用便利性與診斷效率，進一步推動臺灣智慧醫療與半導體應用產業發展。

經濟部指出，映智科技股份有限公司以「FAP45 TFT電容式指紋感測技術開發計畫」，推動高安全身分驗證關鍵技術自主化。針對高安全身分驗證設備長期仰賴進口，且現有指紋辨識技術在潮濕、乾燥等使用環境下容易影響準確度、同時成本偏高的問題，映智科技開發新一代指紋感測技術，讓辨識在各種使用情境下都能維持穩定與精準。該技術結合雙指同步辨識與人工智慧防偽判斷，即使手部乾濕狀況不同，也能快速完成身分驗證，同時有效降低製造成本，兼顧高安全性與實際應用需求。相關成果可應用於機場邊境通關、行動警政、金融身分驗證及選舉身分查驗等高安全場域，並期待拓展歐美與亞太市場，強化我國高安全身分驗證技術的國際競爭力與供應鏈自主能力。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



傳長鑫低價甩賣DDR4 記憶體遭大屠殺 大摩打臉「沒這回事」

迪化年貨大街禁菸區擴大！ 議員批「抽菸要走20分鐘」

惡房仲吸金23億！ 逼員工當老闆詐貸4億 親姊也照坑