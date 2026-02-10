經濟部召開超商阻詐座談 公私協力建構社區安全防線

為強化國內社區防詐安全網，經濟部於九日召開「超商協助阻詐交流座談會」，由商業發展署邀集統一、全家、萊爾富及來來（OK）等超商業者，以及行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署共同參與。本次會議針對超商通路面臨之詐騙樣態研商精進措施，以公私協力共同阻詐降低民眾財損並保障第一線門市人員安全。

經濟部表示，台灣超商門市密集且服務多元，已成為民眾日常生活不可或缺的服務核心。然而，這種高度便利性使超商容易成為詐騙集團利用的場域。座談會中，各方針對常見之詐騙樣態進行交流，並將相關態樣提供警政署參考。

廣告 廣告

四大超商業者於會中表示，將持續優化線上申訴平台與防詐專線，並於內部教育訓練中宣導，請店員協助提醒民眾領取包裹前應確認自身購物紀錄，對於寄件人不明或未訂購之代收貨款包裹應拒絕領取，若不慎領取疑似詐騙包裹，則應保留收據並儘速透過超商專屬管道啟動退貨流程，以保障自身權益。

另警政署表示，已與各超商建立LINE群組及110視訊報案等多元通報管道，能在不驚動嫌犯的前提下即時傳遞特徵，保障店員安全也成功阻詐，未來會持續精進強化警民聯繫機制。

經濟部強調，打擊詐欺是政府的核心施政目標，將持續協助超商業者和各機關密切合作，並與警政單位、業者維持緊密連繫，透過科技輔助與流程精進，致力為民眾與第一線從業人員打造更安全、安心的消費與工作環境。