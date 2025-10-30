經濟部因應美國關稅4大措施最新進度
為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元辦理支持產業之4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。 經濟部產發署表示，外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保22件，核保融資金額約9.2億元。 中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸450件，申貸金額43.4億元。 研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；自8月7日受理申請後，目前申請中計656件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。 爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。自8月7日受理申請後，目前已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。
