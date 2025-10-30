經濟部因應美國關稅4大措施最新進度

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 歡慶三週年！今年以「HOYA BIT 三週年好禮獎不完」為題展開盛大慶典，為感謝用戶三年來的堅定支持，即日起至11 月 23 日止，送出千萬全家 Fa 點、價格甫破歷史新高的比特幣，及與 HOYA BIT 品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G，邀請全民共享富足！ HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「三週年不僅是我們堅守承諾的里程碑，更是對台灣市場領導地位的宣示。我們不只提供業界最友善的交易環境，更透過最實際的回饋，讓所有用戶都能參與這場富足的盛宴。我們的願景是持續打造加密世界的『第一入口』，讓用戶不論性別年齡、對加密貨幣的了解多深，都能順暢地進入這個世界，攜手共創財富。」 心安即好野：HOYA BIT「安心鐵三角」撐起台灣市場新標準 「HOYA」在台語中代表著富足與興旺，這是 HOYA BIT 對每位用戶最堅定的品牌使命。回顧這三年，我們當初播下的種子如今已結出豐碩的果實，HOYA BIT 將「安全」二字琢磨為最閃耀的印記。 一、 法規鐵環：合規保障的起點HOYA BIT 是第一批完成金管會洗錢防制登記的合規交易平台，

Knowing ・ 1 天前