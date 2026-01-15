經濟部因應美國關稅4大措施 各項措施申請案件加速審查中

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業之4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自114年8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部4項支持措施截至1月13日止上網或臨櫃申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保44件，核保融資金額約18億元。

廣告 廣告

二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成超過100萬元，保證成數最低9成；目前已申貸1,049件，申貸金額100億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已接獲1,127件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已接獲549件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

各項支持措施申請案件均已加速審查中，以利業者儘速展開後續升級轉型及通路布建工作。其中一家手工具業者與5家中、上游供應鏈業者獲研發轉型措施補助，在面對美國關稅影響，被客戶要求產品降價並吸收關稅成本下，聯手共組海外布局轉型團隊投入智慧製造，開發AI除了可預測拉床機台刀具磨耗與壽期，做到主動汰換確保全時穩定加工外，亦可自動化排產及備料管理，使供應鏈生產、備料資源週轉能力一貫化，讓訂單答交時間由4天縮短為半天，大大減少庫存積壓、缺料，同時客戶產品訂單交期，從60天減少到55天，提升產品市場競爭力擴展到日本、澳洲市場，預計每年將可增加約新臺幣5,120萬元產值，分散對美國市場的依賴。

經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，相關說明及申請資訊亦可於「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）查詢。經濟部也設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部份等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決經營技術瓶頸，歡迎業者善加利用。