經濟部因應美關稅說明會 盼助台南產業守成與轉型

（中央社記者楊思瑞台南2日電）經濟部今天在台南市舉辦因應美國關稅出口供應鏈支持措施說明會，經濟部常務次長賴建信表示，政府加速與產業一起面對挑戰，除了固守過去訂單與發展，並盼藉機會促進產業轉型。

說明會下午在大台南會展中心舉行，吸引不少產業團體及廠商代表到場參加，經濟部同時提供線上直播，希望讓無法親自到場的業者也能獲得清楚資訊。

會中分別由經濟部、財政部、勞動部等相關單位人員，針對提升產業競爭力、開拓多元市場、金融支持、安定就業等4大主題進行說明，會場外並設置諮詢攤位，提供有需要的業者進一步詢問及溝通管道。

廣告 廣告

賴建信致詞表示，今年4月以來因美國關稅關係，國內產業發展受到相對衝擊，在大家憂心之餘，政府也加快腳步，希望與產業界一起面對挑戰，除了要固守過去獲得的訂單與發展成果，更重要的是如何藉機會促進產業轉型。

賴建信說，經濟部推出四大措施，協助業者拓展對外貿易、中小企業申請貸款及轉型升級，希望透過在各地舉辦說明會，讓大家更能了解有哪些工具可以協助面對挑戰，以及增進產業競爭力。（編輯：謝雅竹）1141202