經濟部地礦中心辦地礦市集結合地質防災與砂石產業民眾參與踴躍

為推廣地質與防災知識，並促進地礦資源的永續利用，由經濟部指導，經濟部地質調查及礦業管理中心與南投縣政府合辦「2025地礦與防災生活圈」，日昨於水里鄉車埕鐵道文化廣場辦理地礦市集，透過寓教於樂的方式，讓民眾輕鬆認識地質防災與砂石產業的重要性，同時結合地方文化與觀光，展現在地的自然魅力與產業活力。

本年度活動以「經建磐石．地礦永續」為主軸，今年特別與南投縣政府及在地產業合作，融合地方特色與環境教育，打造兼具知識性與趣味性的活動現場，聚焦地礦防災、砂石產業及環境教育等議題，期望透過多元展示、互動體驗與市集交流，傳達地礦永續與防災意識的重要理念。

廣告 廣告

市集活動設有豐富多樣的主題攤位與互動遊戲，民眾透過闖關集章、地礦知識小學堂等活動，輕鬆學習地質知識、防災觀念、礦產應用及環保觀念。現場也安排精彩的舞臺表演與在地美食展售，吸引眾多遊客與家庭一同參與，互動氣氛熱烈，成為南投秋季最具特色的教育型活動之一。

此外，地礦中心同步推出中彰投地區地質賞析之旅手冊，推薦六條旅遊路線，透過紙本與線上平臺同步推播，邀請民眾走訪山脈與溪谷，親身體驗地質與地景多元樣貌，共同探索中彰投地區的自然資源與人文故事，帶動地方觀光與經濟活力。更多地質旅遊資訊可於「經濟部地質調查及礦業管理中心」相關網站查詢參考。