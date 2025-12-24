經濟部培育4100名AI人才 創23.7億產業效益

（中央社記者曾筠庭台北24日電）為協助中小企業因應全球供應鏈重組與AI技術浪潮，經濟部表示，今年已協助企業培育4100名AI人才、2500家企業導入AI工具，並輔導8700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過新台幣23.7億元的產業效益，展現中小企業加速數位轉型的具體成果。

經濟部今天舉辦「中小企業數位轉型及創新交流會」，透過案例展示、標竿企業經驗分享及表揚儀式，呈現製造與服務業中小企業導入科技、維持成長動能的轉型成果。活動吸引超過500人與會，顯示產業界對AI與5G應用需求持續升溫。

廣告 廣告

經濟部中小及新創企業署發布新聞稿指出，台灣在高科技研發與製造具備優勢，但對資源相對有限的中小企業而言，最迫切的是「能實際使用」的數位工具與應用場域。今年推動「中小微企業多元振興發展計畫」，鼓勵企業善用「中小企業網路大學校」數位學習平台，並建立標準化產業教學案例，搭配數位診斷及專家諮詢輔導，讓AI與5G逐步融入企業日常營運。

中企署今天也由署長李冠志頒發感謝狀，表揚23家擔任「產業生態推手」的公協會，以及25家「轉型實證標竿」企業，肯定其將科技應用轉化為實際營運成果，期盼發揮示範效益，帶動更多中小企業投入轉型。

中企署進一步說明，今年攜手產業公協會及技術法人推動AI人才培育與應用，依據產業需求規劃14項產業AI教案，涵蓋成衣製造、金屬加工、餐飲服務、車輛零件、電子零組件、無店面零售、食品製造等領域，累計培育4100名AI人才；同時透過「AI應用輔導平台」整合200多項AI工具，實際協助2500家企業導入AI，提升營運效率與數位能力。

在5G應用方面，中企署表示，今年已協助全國8700家中小企業進行5G技術落地驗證，涵蓋製造、行銷與服務等多元場域，累計創造超過新台幣23.7億元產業效益，顯示AI與5G已成為中小企業轉型的重要動能。

活動現場也展示具備擴散潛力的應用案例，分為「製造與營運升級」、「商模與行銷創新」及「未來服務與體驗」三大展區，包括透過「數位布料」技術縮短設計與打樣時間、工廠導入5G智慧戰情室即時掌握設備異常，以及運用AI分析數據輔助行銷決策、AR導覽與沉浸式購物體驗等，呈現科技導入中小企業的實際效益。（編輯：林興盟）1141224