經濟部宣布現任產發署長陳佩利調任貿易署副署長
經濟部今（26）日公布最新人事命令，現任產業發展署副署長陳佩利接任國際貿易署副署長職務，並於明天（11/27）日到任，以促進跨機關人才交流與養成。
經濟部表示，近年來，隨著國際經貿環境劇烈轉變及全球供應鏈重組，貿易、產業及投資等領域之業務逐漸密不可分，有必要促進相關主管機關的高階人才交流，以順應國際情勢發展，加速推動「根留台灣、布局全球及行銷全世界」等政策目標。
陳佩利為台灣大學政治學系碩士、自民國84年通過公務人員高等考試二級考試以來，歷任經濟部工業局編審、科長、科技部專門委員、經濟部投資業務處副處長、工業局主任秘書及產業發展署副署長等職務。
經濟部表示，陳佩利除具備豐富實務及行政經驗外，並嫻熟產業及科技的國際合作業務，轉任貿易署副署長後，將協助貿易署推動雙邊經貿合作、拓展出口及市場多元化、強化貿易管理與經濟安全，及參與國際經貿組織等重要業務。
更多太報報導
楊珍妮：台美談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測
台美關稅拍板了？卓榮泰證實：已經進入文書交換階段
台灣搶關鍵技術話語權 產發署3年補助41億打造國產可信賴晶片商機
其他人也在看
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 1 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 9 小時前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線
截至本週二(2025年11月25日)為止，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會(Fed)在12月會議(12月9日至10日)降再降息一碼的機率約為 80%至85%之間 。美股聞訊大漲，台股也重新挑戰27000，雖然收盤沒有站上，但市場信心已經逐步恢復。然而Fed連續降息的背後，其實是對未來經濟衰退的隱憂。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈
美股週二（25）日收高，美股四大指數全面反彈，台指期夜盤強勢收高，台股今（26）日開盤有望延續反彈氣勢。道瓊指數大漲664點、標普500上漲0.9%、那斯達克收揚0.7%。費半指數也小漲0.16%，整體市場情緒明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻
美國股市週一（24）日強勢收紅，在市場對聯準會 12 月可能降息的預期急速升溫下，科技股漲勢全面回神，七巨頭Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta、微軟、特斯拉、蘋果成為盤面主力，帶動那斯達克指數大漲 2.69%、費半指數更狂飆 4.63%。同時，川普證實已接受中國國家主席習近平邀請，將於明年四月訪問北京，使中美關係添上一層期待性，市場避險情緒同步下降。美股全面大漲、台指期夜盤強彈，台股今（25三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 49 分鐘前
台南稽查含蘇丹紅化粧品 封存5977支潤唇膏
（中央社記者楊思瑞台南24日電）衛生福利部食品藥物管理署今日公布「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批含化粧品禁用色素蘇丹4號，台南市衛生局依清單稽查相關業者，初步封存5977支潤唇膏。中央社 ・ 1 天前
20檔IPO無力 跌破承銷價
今年台股雖強勢大漲，然而並非所有上市櫃IPO掛牌公司都享受到「掛牌蜜月期」，統計今年60家企業上市櫃掛牌，其中20家慘遭滑鐵爐，「摜破承銷價」。如永擎（7711）及東方風能（7786）近日上市碰到台股重挫，致上市後股價先上後下，目前股價均已跌破承銷價。工商時報 ・ 1 天前
印度PC市場逆勢揚 雙A吃香
就在全球PC業因記憶體及其他關鍵零組件缺料漲價而受累，動能被看衰之際，印度PC市場仍交出了雙位數成長的好表現。其中，台雙A品牌廠宏碁與華碩也同步以優於產業均值的增幅，在印度分占第三及第五大。工商時報 ・ 1 天前
羅唯仁是台積電版的張憲義？ 台積電正式宣佈提告
台積電前技術研發資深副總經理羅唯仁疑似帶2奈米資料跳槽英特爾一案台積電宣布提告...信傳媒 ・ 23 小時前
賴總統投書 白宮前國家安全顧問：台灣川普雙贏｜#鏡新聞
賴總統投書華盛頓郵報，捍衛國家主權，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩也讚揚，這對台灣還有川普來說是雙贏。不過外交人士很表達肯定，認為台灣與國際潮流同步，但也相當好奇，台灣的在野黨立場又是如何？ 民進黨立委王定宇跟藍白喊話，不要再擋特別預算。賴士葆則是提問，這些預算到底要花在哪裡要講清楚。鏡新聞 ・ 3 小時前
魏哲家喊先進製程「不夠」 傳台積擬加蓋3座2奈米廠
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電，傳出將在台灣再次擴廠。平面媒體報導，台積電有意加蓋三座2奈米廠，地點可能選在南科附近的「南科特定區」；對此，台積電在截稿前，還沒做出回應。但人工智慧蓬勃發展，真的讓台積電的產能供不應求，董事長魏哲家最近在美國矽谷就坦言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」。輝達執行長黃仁勳，上次旋風訪台，也是希望能拿到更多晶片。 台積電董事長魏哲家VS.輝達執行長黃仁勳(11.08)說：「(你和黃仁勳談了什麼)，他想要更多晶片，沒錯，黃仁勳還想增加多少晶片)，這是機密，(是機密啊)。」「AI教父」黃仁勳日前再次旋風訪台，想拿到更多晶片，不難想像，台積電的產能有多麼供不應求，平面媒體報導，「護國神山」近期打算在台灣再蓋三座2奈米廠，一座預計投資3千億元，總額將達到9千億元，地點可能在南科特定區。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電已經在這個南科，建立龐大的先進製程的一個基地，這樣就能跟現有的晶圓廠，後段的一個封裝廠，形成一個緊密的超大晶圓廠，群聚的一個效應。」看看台灣目前2奈米版圖，新竹寶山規劃2座，高雄楠梓則是5座，這一季已經開始量產，如今南科有望再加3座，顯現先進製程需求龐大，2奈米家族，能長期為台積電貢獻營收，競爭對手三星則是宣稱，明年會在美國用2奈米幫特斯拉生產AI6，英特爾也號稱推出18A製程，但都難以跟台積電抗衡。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電製程整體的穩定性跟超高的良率，(會讓)客戶也具有轉換的一個成本，而且台積電也具有成熟的生產性能跟服務，還有產能跟交情的一個保證。」研調機構也指出，全球先進製程擴產，台積電就是主力，12吋月產能未來5年將增加超過30萬片，董事長魏哲家近期也直言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，產能距離客戶需求，大約還差了3倍，還逗趣地說，想把「No more wafer」穿在身上，有分析師看好到了2030年，台積電的市值說不定就能超越蘋果，就看「護國神山」，接下來如何再創奇蹟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 8 小時前
台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時
10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，根據證交所公告，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國際盤勢／川普將訪北京！降息預期攀升 亞股今開盤等著噴
美股週一（24）日強力反彈，那斯達克指數大漲598點，漲幅高達2.69%，S&P500指數漲1.55%，道瓊指數則上揚202點。費城半導體指數飆漲4.63%，博通暴衝11%、美光大漲近8%、輝達也漲逾2%，市場受惠於聯準會（Fed）12月降息機率大增、加上AI題材再度升溫、川普釋出將在明年4月訪問中國的訊號，成為激勵股市多頭的重要推力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 4 小時前