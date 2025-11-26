經濟部宣布現任產發署長陳佩利調任貿易署副署長

經濟部宣布現任產發署副署長陳佩利調任貿易署副署長。陳品佑攝



經濟部今（26）日公布最新人事命令，現任產業發展署副署長陳佩利接任國際貿易署副署長職務，並於明天（11/27）日到任，以促進跨機關人才交流與養成。

經濟部表示，近年來，隨著國際經貿環境劇烈轉變及全球供應鏈重組，貿易、產業及投資等領域之業務逐漸密不可分，有必要促進相關主管機關的高階人才交流，以順應國際情勢發展，加速推動「根留台灣、布局全球及行銷全世界」等政策目標。

陳佩利為台灣大學政治學系碩士、自民國84年通過公務人員高等考試二級考試以來，歷任經濟部工業局編審、科長、科技部專門委員、經濟部投資業務處副處長、工業局主任秘書及產業發展署副署長等職務。

經濟部表示，陳佩利除具備豐富實務及行政經驗外，並嫻熟產業及科技的國際合作業務，轉任貿易署副署長後，將協助貿易署推動雙邊經貿合作、拓展出口及市場多元化、強化貿易管理與經濟安全，及參與國際經貿組織等重要業務。

