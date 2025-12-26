經濟部射三箭助力中小企業競爭力 為員工加薪享額外融資加碼

【記者許麗珍／台北報導】經濟部今發布「2025中小企業白皮書」，不論是製造業或服務業，前三項痛點分別是租稅減免優惠或延繳付、金融支持、提供節能設備汰換補助。中小及創新企業署推三大面向助力企業營運競爭力，尤其為員工加薪者可享額外融資加碼。

經濟部今召開「2025中小企業白皮書」發布記者會，由經濟部次長何晉滄主持，記者會上並有兩家業者出席並分享經驗。

經濟部自1992年開始編印中小企業白皮書，呈現我國中小企業整體樣貌與政府政策，宏觀剖析國內外經濟脈動與關鍵議題，深入檢視中小及新創企業的營運實況，同時系統性彙整政府重要政策措施。

廣告 廣告

受到數位經濟興起，政策獎勵引導等因素，經濟部表示，我國中小企業家數171.6萬家、就業人數919.4萬家，兩者均逐年增加。中小企業扮演經濟發展的重要支柱，銷售額由內銷動能驅動，總銷售額逾31.3兆，包括內銷金額27.9兆、出口金額3.2兆，年增率達8.05%。

針對中小企業所需的資源及協助，白皮書調查指出，不論是製造業或服務業，前三項分別是租稅減免優惠或延繳付、金融支持、提供節能設備汰換補助。

經濟部助力中小企業營運競爭力則從三大面向著手，包括提升財務韌性，促進資金取得；加速升級轉型，推升研發能量；提升企業行銷效能。

提升財務韌性，促進資金取得方面，經濟部中小及創新企業署表示，提供中小企業一站式融資服務平台與窗口，也就是俗稱的馬上辦中心，協助中小企業突破融資障礙，解決各項經營及融資問題。下載壹蘋浮水印圖檔

經濟部今召開「2025中小企業白皮書」發布記者會，由經濟部次長何晉滄主持。許麗珍攝

尤其因應美國關稅，中小及創新企業署表示，透過中小微多元發展貸款加碼、外銷貸款優惠保證，協助中小企業融資，尤其是應對天災及疫情等重大挑戰，提供災害復舊專案貸款信用保證及利息補貼，助力度過難關。

加速升級轉型，推升研發能量方面， 中小及創新企業署表示協助中小企業、商圈店家等業者，學習和導入數位工具，促進數位轉型，協助企業應用AI、5G工具，驅動數位轉型與商業模式創新，以創造更高附加價值，並輔導業者進行碳盤查、導入低碳節能技術，推進淨零轉型。

提升企業行銷效能方面，中小及創新企業署指出，協助具有地方特色產業拓展國內外市場，輔導資源較少的中小型店家運用數位創新工具，優化顧客感受，有效觸及目標客群，同時推動城鄉產業群聚以深耕在地，商機媒合出口拓銷以鏈結國際，拓展國際市場版圖。

中小及創新企業署積極落實中小企業創新及包容性成長，提供租稅優惠與額外的信用保證，租稅優惠則是修中小企業發展條例及相關子法，包括研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工租稅優惠、員工加薪租稅優惠。

經濟部今召開「2025中小企業白皮書」發布記者會，由經濟部次長何晉滄主持，記者會上並有兩家業者出席並分享經驗。許麗珍攝

經濟部鼓勵中小企業為員工加薪，提供額外信用保證額度，中小及創新企業署表示，只要符合信保基金保證對象的中小企業，並對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實者，保證融資總額度方面，額外提供同一企業最高3500萬元，保證成數在1000萬以下則提供9至9.5成，超過1000萬則提供8至9成；保證日手續費的年費率0.1%。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

董事長樂團主唱心碎媽媽失智 白髮人送黑髮人！他忍淚寫歌悼亡兄

為徐若熙披軟銀王牌18號球衣！日傳奇城島健司喊「最棒聖誕禮物」

稱霸17年地王 新板特區板信商銀雙子星單坪267.8萬元

