經濟部將成立經諮會「對症下藥」 預計今年人均GDP破4萬美元

經濟部長龔明鑫展示「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」簽署時，美方送的紀念筆。。（經濟部提供）

經濟部今（5）日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫率一級主管與媒體交流。

去年台灣經濟成長率衝上8.63％、創15年新高，經濟部預計今年在AI熱潮驅動下，仍可維持韌性與彈性成長，失業率穩定下降、通膨壓在2％內；台美也完成對等關稅談判，讓台灣產業撥雲見日，今年出口金額有望上看6,600億美元，預計人均GDP(國內生產毛額)將破4萬美元。

龔明鑫說，經濟部過去會定期跟企業公協會座談，但雙方一直希望能更深入、細分產業去探討，總統賴清德今日早上也主動跟他提到，想跟日本一樣分產業做施政方向、對症下藥，產官學研一起溝通的系統性平台。經濟部將成立經濟及產業諮詢會（經諮會），就不同產業別擬定所需的政策方向與工具，彙整後再到行政院經濟發展委員會再討論，以便推動且編預算，很快就會啟動。

龔明鑫也提到，去年五大信賴產業產值約10兆3700億元，其中半導體產值6.8兆元，人工智慧AI為2.12兆元，次世代通訊1.15兆元，軍工及安控產業分別為245.5億元與2308億元，預計今年很有可能突破11兆元。

由於台積電董事長魏哲家5日也在日本會晤首相高市早苗，提到規劃熊本二廠導入3奈米製程。對此龔明鑫表示，目前投審司尚未收到正式申請，但此舉應是企業因應日本當地客戶需求所進行的策略布局，對於外界擔憂產業外移，他說，就算日本二廠導入3奈米，產能比例很低，台灣半導體最先進的技術、最大的產量、甚至最賺錢的產線，一定會留在台灣。

而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前重申，目標在2028年將全球4成先進製程產能移往美國，龔明鑫提到，這個數字「怎麼算也算不出來」，因台積電亞利桑那州二廠預計2027年完工，三廠才剛要動工，屆時能貢獻的實際產能恐怕有限。

不過在能源方面，龔明鑫承認，受限於環評加嚴等因素，太陽光電推動較困難，「綠能20％目標一定會達成，只是時程往後延」；台電預計於2026年3月正式提出核三廠再運轉計畫，因此今年1月中旬與美國原廠西屋公司簽署合作備忘錄，辦理核電廠自主安全檢查，以最高標準評估延役可行性。

