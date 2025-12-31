經濟部年末清倉通過10件對外投資 未見台積電赴美投資案遞件

經濟部今天一口氣通過10件對外投資案，總金額近17億美元。廖瑞祥攝



經濟部投審司今（31）日召開投資審議會，一口氣通過10件對外投資案，總金額近17億美元，單一最大案即為仁寶電腦增資美國控股公司4.25億美元，再轉增資美國COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，從事伺服器製造業務。

至於台積電董事長魏哲家今年3月初在美國白宮宣布將加碼投資美國1,000億美元，讓台積在美投資金額增至1,650億美元等相關投資案，仍未送到經濟部，也未及趕在今年底審查通過。

廣告 廣告

投審會今天宛若年終清倉，一口氣通過3件僑外來台投資案、約新台幣60億元；10件對外投資案、約16.9億美元；1件對中國大陸投資案、1,500萬美元。

3件來台投資案，臻鼎科技控股以約新台幣20元的外幣，認購臻鼎公司增資發行新股，從事高階PCB研發、銷售業務。大樹醫藥分別從英屬開曼CHENG CHAN CO., LTD.以約新台幣25億元受讓嘉龍投資部份股份，及英屬開曼MU-YANG CO., LTD.以約新台幣15億元受讓韋峻投資部份股份。

10件對外投資案則有，美律以約6,834.2美元收購日本MWT HOLDINGS CO., LTD. 全數股權。興利開發獲准以2億美元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國 CTCI AMERICAS INC.。

達明機器人以1億美元增資英屬維京群島 TECHMAN ROBOT GLOBAL INVESTMENT LIMITED，從事投資控股業務，藉以降低外匯避險成本。

緯穎獲准2案，一案是以2.2億美元增資墨西哥；另一是以2.5億美元增資美國；皆從事雲端設備製造業務。

光寶獲准以2億美元增資越南從事伺服器模組、消費性電子電源供應器生產。仁寶以4.25億美元增資美國子公司再轉增資美國孫公司。

永豐商銀通過5,000萬美元增資越南胡志明分行。

鴻海也通過2案，分別是為投資架構調整，以約1億733.7萬美元增資新加坡ECMMS PRECISION SINGAPORE 3 PTE. LTD.，間接受讓取得墨西哥子公司 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.之股權；以約6,984.5萬美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，間接受讓取得墨西哥子公司 eCMMS S.A. de C.V.及 Foxconn Baja California S.A. de C.V.之股權。

赴陸投資只有1案，華新麗華獲准以1,500萬美元，間接增資大陸煙台華新不銹鋼有限公司，從事新型合金材料及廢棄物資回收批發等業務。

更多太報報導

台電明年歡慶80周年 台電董座再提「AI吃電怪獸」挑戰電力供應

經濟部再次補助美光47億 投入高效記憶體研發

【吃電怪獸3-3】引導AI資料中心提高能效、落腳中南部 學者建議台電訂差別費率