經濟部拍板！核二三啟動評估重啟 核一不再運轉

總統賴清德8月23日晚間發表談話時表示，如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，我們並不會排除先進核能。（圖／翻攝自賴清德臉書）



經濟部今日宣布，已於昨日（27日）正式核定台電所提報的核電廠現況評估報告。報告中指出，核一廠因設備拆除與老化嚴重，不具備再運轉可行性；而核二廠與核三廠則初判具備重啟條件，將依法啟動自主安全檢查程序，並擬定再運轉計畫，預計2026年3月正式送交核能安全委員會（核安會）審查。

核一確定無法重啟 核二、核三展開老化與耐震安檢

根據經濟部說明，台電此次評估依據新版《核子反應器設施管制法》及其相關辦法，針對機組設備狀態、人力配置、燃料乾式儲存設施、同型機組延役經驗、地質耐震資料、安檢整備現況與供電效益等七大面向進行全面檢視。

評估顯示，核一廠兩部機組已停機逾8至11年，重要設備大多拆除，控制系統與儀電組件嚴重老化，若要重啟將需全面重建。加上其為與福島核災相同設計的機型，該型在日本亦已全面退役，因此確認不具備再啟條件。

相較之下，核二廠儘管發電系統已停擺逾2年，但支援系統與安全機制仍維持定期保養，整體結構尚具重啟潛力。核三廠更是因機組設備保存完整、定期維修持續進行，且反應爐已完成清空，燃料池仍具空間，具備啟動安檢的實質條件。不過，部分關鍵系統涉及原廠專利，仍須尋求原製商協助與確認。

核三預估兩年完成檢查 核二時程更長待燃料外移

經濟部進一步指出，核電廠自主安全檢查將針對機組老化、結構耐震等面向全面展開。核三廠預計需1.5至2年時間完成檢查與補強，並經第三方國際專業機構進行技術同儕審查。

至於核二廠，因乾貯設施延宕將近10年，反應爐內仍有用過核燃料無法清除，需待室外乾式儲存場啟用後始能進行反應爐核心相關安檢作業，因此整體檢查時程將比核三廠更長。

重啟須符合法定「兩個必須」、堅守「三大原則」

經濟部強調，核電廠是否重新運轉，必須符合法規中的「兩個必須」：一是安全無虞，二是取得主管機關核准；同時也需兼顧「三個原則」：資訊透明、科學實證及社會共識。

未來相關計畫除須通過核安會專業審查，並取得原廠支持與國際安全標準驗證，仍需廣納社會意見、凝聚共識。經濟部表示，將督促台電以最嚴謹的態度推進各項作業，確保核能安全符合國際標準，讓國人對能源安全與未來電力供應有信心。

